Каква е невероятната история зад емблемата на Порше?

Днес логото на "Порше" Porsche несъмнено е едно от най-разпознаваемите автомобилни логотипи. Но откъде идва и как е придобило този специфичен вид?

Първата версия на логото се появява през 1931 г., едновременно с инженерното бюро на Фердинанд-старши. Тогава то представлява щит, разделен на четири сектора. Два сектора имат черни и червени ивици, а другите два - кръстосани саби. Отстрани на щита са изобразени два елена. Изглежда донякъде помпозно, но в същото време подчертава сериозността и важността на дейността на бюрото.

През 1948 г. дизайнът е преработен. Еленът и сабите са премахнати, оставяйки само щита. Две части все още са заети от черни и червени ивици, а другите две са украсени с еленови рога. През 1953 г. към всичко, което вече е съществувало, е добавен известният танцуващ жребец, вероятно отразяващ значителната мощ на премиум-автомобилите, както и тяхната грация. Силуетът му е поставен в центъра на щита, а над главата му е сложен надписа „Щутгарт“.

В продължение на много години експерименти са провеждани само върху детайлите. Щитът става по-заоблен и леко заострен в долната част, жълтото е заменено със златно, за да се подчертае лукса. Жребецът получава по-изразителна грива и разкошна опашка. Името започва да се откроява повече.

През 2014 г. на логото е дадена текстура, а през 2024 г. то е променено отново - този път гланцовият блясък е заменен с матов, а текстурата тип „пчелна пита“ е използвана само върху червените ивици. Вероятно в бъдеще ще видим други промени в логото на Porsche, макар и незначителни.

Любопитното е, че първото Porsche-356 е сглобено ръчно в малък брой екземпляри. Успехът му на състезателната писта и положителните отзиви на клиентите обаче бързо привличат вниманието към марката.

След пускането на първия модел компанията започва работа по проекта 901. Френската компания Peugeot обаче оспорва това име в съда и Porsche е принуден да преименува разработката на 911.

През 1964 г. е пуснат Porsche 911 Carrera. Той е оборудван с двигател с течно охлаждане, друга разработка на Фердинанд-старши. Този автомобил става първият от обширна линия, която се произвежда и до днес. Според списание Forbes, Porsche 911 е един от десетте автомобила, променили света.

През 1965 г. компанията пуска кабриолета Targa. Моделът има специална каросерия с неподвижна предпазна дъга зад седалките, така че името Targa се превръща в нарицателно за всички луксозни автомобили от този тип.

60-те години са белязани за компанията от работа по високоскоростни автомобили и участие в рали състезания. През 1968 г. Porsche S-2.2 заема първите две места в Монте Карло, а след това печели уверена победа в Европейското първенство.

През 1969 г. е пуснат VW Porsche 914, който печели титлата световен шампион сред производителите. През 1970 г. същият модел триумфално печели още едно рали в Монте Карло, а през 1971 и 1972 г. заема призови места в рали „Сафари“. През 90-те години Porsche произвежда милионния си автомобил.

След това започва производството на модела Boxter - роудстър, достъпен за по-широк кръг автомобилни ентусиасти. През 1997 г. са направени радикални промени в модела 911 Carrera, като е преименуван на 996. След 2000-те години компанията се превръща в голямо акционерно дружество. Работата по линията 911 продължава, което в крайна сметка я прави един от най-желаните високоскоростни автомобили.

Влиянието на Porsche върху автоспорта

Историята на Porsche в моторните състезания започва с модела 356, който дебютира на състезателните писти в началото на 50-те години на миналия век.

През цялата си история Porsche е участвал в моторни състезания многократно, често оставяйки конкурентите си далеч назад. Приносът на компанията към автоспорта е наистина огромен - не само световноизвестните високоскоростни автомобили, но и различни иновации в работата на спортните двигатели.