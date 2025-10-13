Какви са причините за внезапен спад на мощността на двигателя?

Внезапната загуба на мощност е една от онези ситуации, които ви хващат неподготвени. Колата сякаш работи, но не е като вчера. Натискате педала на газта и всичко, което получавате, е тишина. Може да има няколко причини и не всички от тях изискват ремонти, но опитни механици са категорични, че не бива да пренебрегвате подобни симптоми.

Още: Механик посочи най-опасния звук при стартиране на двигателя

Най-честият виновник е замърсената дроселова клапа. Ако вътре се натрупат отлагания, подаването на въздух към двигателя се нарушава. Това нарушава настройките на сместа и възпрепятства изгарянето на горивото. Според механици, дроселовата клапа трябва да се почиства поне на всеки 30 000 км. В противен случай колата ще започне да се задушава дори на равен терен.

Вторият момент са свещите. Когато електродите се износят, искрата отслабва или изчезва. Когато е свързано с дефектни бобини, това веднага се забелязва: двигателят започва да трепти и губи мощност. В такива случаи се препоръчва да проверявате не само свещите, но и целостта на бобините. Дори една дефектна може да съсипе цялата система.

Още: Защо не трябва да стартирате двигателя веднага след включване на запалването

Друг възможен виновник е катализаторът. Ако е запушен или повреден, газовете нямат къде да излязат. Изпускателната система е блокирана и двигателят работи в задавено състояние. Мощността спада, а разходът на гориво се увеличава. Шофьорите често бъркат това с проблем с горивото, но в действителност всичко е свързано със запушена изпускателна система.

Що се отнася до горивото, всичко е просто. Лошото гориво с примеси или ниско октаново число е директен път към повреда на двигателя. Особено през лятото, когато качеството на бензина на някои бензиностанции оставя много да се желае.

Кога въртящият момент на двигателя става по-важен от мощността

Най-разочароващото е износването на буталните пръстени. Компресията спада, маслото изчезва и помпата се поврежда. Ако от ауспуха се появи син дим и двигателят стане бавен, е време да проверите компресията. Резултатите вероятно ще бъдат разочароващи и ще ви струват много пари, обясняват механици.

Във всеки случай е важно да реагирате незабавно. В противен случай един проблем ще доведе до други – по-скъпи. И тогава, вместо да почиствате, ще трябва да го ремонтирате.