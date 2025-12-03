Лайфстайл:

Пет неща, на които автомобилният иструктор не ви учи

03 декември 2025, 15:52 часа 212 прочитания 0 коментара
Когато получиш шофьорска книжка, изглежда, че най-трудното нещо вече е минало. Но истинското учене започва на пътя. Шофьорската школа преподава правила и маневри, но не се подготвя за непредсказуеми ситуации, които се случват всеки ден, предупреждават експерти.

1. Контрол над емоциите зад волана

Психологическото състояние на шофьора влияе не по-малко от техническото състояние на автомобила. Агресия, нетърпение, крясъци – всичко това може да струва животи. Според Американската автомобилна асоциация, 96% от шофьорите са проявявали агресия на пътя поне веднъж годишно.

„Хората често реагират на стреса сякаш са в ринга, а не в колата. В такива моменти трябва да поемеш дъх, да включиш музиката и да държиш дистанция," съветва автомобилен инструктор с повече от 20 години стаж в професията.

2. Как да се държим, ако колата се повреди

На магистралата спирането не е просто неудобство, а риск. Ако автомобилът спре, включете аварийната светлина, поставете триъгълник на 30-100 метра разстояние и не стойте близо до пътя. Ако има съмнение дали е възможно да се премести колата, по-добре е да не рискувате. Често шофьорите мислят, че могат да се справят сами, и тогава се случват трагедии.

3. Минимални технически познания

Всеки шофьор трябва да знае как да проверява налягането в гумите, нивата на масло или антифриз. Това са основни неща, но 57% от младите шофьори дори не знаят как да сменят чистачките си. Когато шофьорът не разбира какво се случва под капака, той става заложник на услугите, предлагани от сервиза, а това означава и по-големи разходи за автомобила.

4. Поведението на автомобила върху различни повърхности

Сняг, дъжд, лед не са просто различни условия, те са различна физика. Колата реагира по различен начин и дори опитни шофьори понякога се губят. Преди да започнете с лед, по-добре е да тренирате на безопасна зона. Разбирането как работят системите ABS или ESP помага да се запази контролът, когато секундите правят цялата разлика.

5. Застраховане и бюрокрация

След инцидент най-важното е да не се паникьосваш. Трябва да знаеш как да попълниш двустранен протокол, какви снимки да направиш, на кого да се обадиш. В САЩ 96% от шофьорите не разбират условията на собствената си полица. Ситуацията в други държави не е по-добра, като повечето шофьори не четат застрахователната полица, след като я сключат.

Съвети от експерти

• Винаги дръжте аварийния триъгълник и фенерчето в колата.

• Проверявайте налягането и нивата на течности в гумите веднъж месечно.

• Ако се чувствате стресирани, направете кратка спирка.

• Разберете какво е включено във вашата застрахователна полица.

• През зимния сезон упражнявайте аварийно спиране на празна зона.

Велизар Георгиев
