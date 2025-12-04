OMODA & JAECOO навлизат на българския пазар с един милион км гаранция на двигателя

OMODA & JAECOO официално обявиха старта си в България с грандиозно събитие в хотел Hyatt Regency в София

Genius Automotive Europe отбеляза успешно дебюта на двете автомобилни марки в България с ексклузивно събитие, проведено на 3 декември 2025 г. в елегантния хотел Hyatt Regency Sofia. Това дългоочаквано събитие представи на българските потребители, партньори и медии две от най-бързо развиващите се световни автомобилни марки.

Като официален вносител на OMODA&JAECOO в България, Genius Automotive Europe продължава регионалната си стратегия за разширяване. Компанията, която оперира в Унгария от малко повече от година и вече постига 2% пазарен дял, наскоро представи марките в Румъния, а сега добави и България към портфолиото си.

Вечерта за първи път в България бяха представени ключовите модели на марките, придружени от изящно артистично представление. Шоуто отрази духа на иновации, изтънченост и напредничав дизайн, които характеризират и двете марки OMODA&JAECOO.

OMODA & JAECOO: Идеално решение за пазар, готов за промяна

В свят, в който технологиите оформят начина на живот и очакванията за мобилност продължават да се развиват, автомобилната индустрия се трансформира по-бързо от всякога. Днешните шофьори искат нещо повече от транспорт – те искат интелигентни системи, модерен дизайн, устойчивост и премиум комфорт, достъпни всеки ден.

OMODA&JAECOO не просто навлизат на българския пазар — те предефинират очакванията, като предлагат съвременни технологии, ориентиран към бъдещето дизайн и електрифицирани варианти на задвижване. Предлагат и премиум функции, които обикновено се срещат в по-високите луксозни сегменти, а сега се предлагат като стандартни или достъпни опции. Шофьорите могат да се се възползват от:

До два 12,3-инчови панорамни дисплея с HD качество

AI-задвижван гласов асистент и свързана инфотейнмънт система

360° камера с висока разделителна способност и прозрачен изглед на шасито за прецизно паркиране и офроуд шофиране

ADAS ниво 2 помощ при шофиране, включваща центриране в лентата и адаптивен круиз контрол

Дистанционно управление чрез приложение, локатор на автомобила и споделяне на цифрови ключове

Премиум материали в кабината, атмосферно осветление и шумоизолиран интериор

Super Hybrid System (SHS) система, предлагаща изцяло електрическо шофиране за ежедневни пътувания

Тези характеристики, които обикновено се свързват с утвърдени луксозни марки, сега се предлагат в по-модерно, ориентирано към технологиите и фокусирано върху стойността предложение. Резултатът не е просто поредният SUV, а цифрово усъвършенствано, безопасно и първокласно шофиране, създадено за реалния съвременен живот в България.

В допълнение, това, което наистина отличава OMODA&JAECOO в конкурентния премиум сегмент, е фокусът на марките върху дългосрочното доверие. Всеки модел се предлага с цялостен пакет за защита, създаден за съвременните шофьори, които очакват надеждност и удобство на всяка крачка.

Всички модели OMODA&JAECOO се предлагат с: