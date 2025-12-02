Винаги обръщайте внимание на това при покупка на употребяван автомобил

При избора на автомобил повечето купувачи гледат марката и нейното лого, а не мястото на сглобяване. Въпреки това, именно тази линия в техническия лист може да каже много за реалното качество.

Много марки преместват производството на места, където трудът е по-евтин. Обикновено това са Китай, Турция или Мексико. Контролът на качеството там е по-слаб, отколкото в основните заводи. Колите могат да имат едни и същи емблеми, но напълно различна издръжливост.

Според експерти, европейските и японските производители често пускат поточни линии в други региони, където се прилагат по-либерални стандарти за безопасност. Например, Бразилия все още произвежда модели, които вече са забранени ЕС поради несъответствие със стандартите за краш тестове. Такива коли изглеждат познати, но при инцидент може да се държат различно.

За много шофьори автомобилите на известни марки изглеждат привлекателно, но не отчитат, че те са китайски VIN код. Цената им е с 15-25% по-ниска и това е изкушаващо. Въпреки това, каросерията на такива автомобили ръждясва по-бързо, а пластмасовите елементи на интериора могат да загубят цвят след година. При японски автомобил, сглобен в Индонезия, металът е тънък като лист хартия, тъй като проверките на качеството не са сериозни.

Затова експерти съветват да обърнете внимание на първите три знака от VIN кода. Те показват страната на събрание. Например, J е Япония, W е Германия, K е Южна Корея, а L е Китай. Ако видите последното, трябва да помислите два пъти, преди да подпишете договора.

Служителите в обслужването на автомобили потвърждават: автомобилите, сглобени в региони с влажен климат и евтини материали, са по-склонни да "цъфтят" след първата зима. Те просто не са проектирани за райони с по-сурово време и реагенти по пътищата.