От колата бие ток - как да избегнете статичното електричество

През зимата много шофьори изпитват неприятно усещане – когато докоснат вратата на колата и получават разряд на статично електричество. Това е дребно, но е досадно. И интересното е, че това се случва по-често при сухо време, когато въздухът има малко влага. Експерти обясняват как да се предпазите от такъв проблем.

Защо се случва това

Електрическият заряд се получава поради триенето на плата срещу седалката. Когато човек слезе от стола, електрони се натрупват между тялото и материала. Те обикновено излизат и го правят при първото докосване на метала.

„Просто е – изкуствените тъкани, синтетика или вълна натрупват заряд много по-активно. Затова в кабината с текстилни седалки разреждането се случва по-често, отколкото при кожените седалки", обясняват механици

Как да намалим риска от токов удар

Първо, избягвайте дрехи от вълна или синтетика, особено през зимата. По-добре е да изберете памук. Ако косата е дълга, не трябва постоянно да я докосвате – това също натрупва заряд.

Полезно е от време на време да избърсвате седалката с антистатична кърпа или спрей за вътрешна грижа. Такива продукти се продават в автосервизи и струват евтино. Те не само намаляват статичното електричество, но и премахват праха.

Друг трик е да държите ръката си върху металната част на купето, когато излизате от колата. Затова зарядът се източва постепенно и няма да има въздействие. Ако не сте сигурни, можете да докоснете тялото с ключ или метална украса – секретът ще премине през тях, а не през кожата.

Съвети за шофьори

• Не носете синтетични дрехи в колата.

• Използвайте антистатични продукти за седалки.

• Когато излизате от колата, дръжте ръката си на тялото.

• Проверете гумените уплътнения на вратите – те също влияят на натрупването на заряд.