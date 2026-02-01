Какво да вдигнете стъклото на автомобила, ако механизмът се повреди

Дори добре поддържаният и добре поддържан автомобил не е имунизиран срещу внезапни неизправности. Една от най-разочароващите е повредата на механизма за регулиране на отварянето, когато прозорецът се заклещи в отворено положение. Навън времето е лошо, духа студен вятър или вали сняг, и познатият бутон вече няма никакъв ефект. Продължаването на шофирането в това състояние е направо неприятно.

Освен ако проблемът не е изтощен акумулатор, не отлагайте ремонтите. Този тип неизправност изисква незабавно внимание. Понякога обаче не е възможно веднага да стигнете до сервиз. В този случай остава само временно решение. Покриването на отворения прозорец с фолио и закрепването му с тиксо ще бъде достатъчно, за да защити интериора и да ви позволи да стигнете до сервиза. Оставянето на колата без надзор в това състояние обаче е опасно.

Причините за повредата са различни. Както обясняват експерти, може да е изгорял бушон, да се повреди моторът или да има прекъсване на окабеляването. Определянето на точния източник на проблема без диагностика е трудно. Следователно, временните мерки са просто начин да ви помогнат, докато стигнете до сервиза, а не цялостно решение.

Когато прозорецът е заседнал някъде по средата, а не в крайна позиция, понякога е възможно да се реши проблемът, без да се намесва конструкцията на вратата. В някои случаи премахването на долното уплътнение може да помогне. След това внимателно повдигнете прозореца на ръка, като го държите за краищата и предотвратявате изкривяването му. След като е в горна позиция, временно го закрепете отвътре с няколко ленти тиксо, за да предотвратите падането му обратно надолу.

Понякога работи друга техника: леко разклатете прозореца, като едновременно с това натискате бутона за повдигане на прозореца. Този метод е подходящ в ситуации, когато механизмът като цяло е функционален, а неизправността е причинена от изкривен прозорец или замърсявания във водачите. Леко движение помага за връщането на прозореца в работно положение.

Ако изобщо няма реакция, е необходимо разглобяване. В този случай свалете вътрешната облицовка на вратата, отделете прозореца от механизма, повдигнете го ръчно и го закрепете с каквото е под ръка. Това е само временна мярка, предназначена за кратко пътуване. След това все пак ще трябва да се свържете със сервизен център, за да отстраните причината за повредата, а не нейните последици.