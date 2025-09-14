Колко дълго издържа катализаторът на нов автомобил и струва ли си да го премахнете?

Катализаторът е важна част от изпускателната система, отговорна за филтрирането на газове. Целта му е да намали количеството вредни емисии и да направи автомобила „по-зелен“. Но в реална експлоатация тази част често се превръща в слабо звено. Керамичната основа вътре може да се разпадне дори при относително нисък пробег, което в крайна сметка води до скъпи ремонти на двигателя. Следователно въпросът за надеждността на новите катализатори тревожи много собственици.

Преди време имаше сериозни оплаквания от качеството на тези устройства, поставяни на модели на Kia и Hyundai. Техните катализатори, вградени директно в изпускателния колектор, не понасяха гориво с по-лошо качество. Вътрешната керамика беше унищожена, превръщайки се във фин прах, който попада в цилиндрите през EGR системата. Резултатът беше сериозни повреди на двигателя и скъпи ремонти.

Опитът на корейските марки обаче не бива да се приема като универсален сценарий. Повечето производители поставят катализатори, които издържат стотици хиляди километри, ако се използват правилно, и не създават критични проблеми, ако не се пести гориво и масло.

В същото време обаче на пазара се появяват и китайски автомобили, към които голяма част от потребителите подхождат със съмнение. И един от въпросите, които си задават, е колко издръжливи са техните каталитични конвертори?

Според информации, поне до момента не са открити сериозни оплаквания. Имаше изолирани случаи на повреда на каталитичния конвертор при ранните модели Haval H6 (преди 2020), но не се наблюдаваше пълно унищожаване на детайла. Най-често системата сигнализираше с активиране на Check Engine на таблото, след което собствениците решаваха да сменят каталитичния конвертор или просто да го премахнат.

Ако имате кола на старо, нов катализатор може да ви струва двойно или тройно повече от колата

При съвременните модели ситуацията изглежда по-добре: агрегатите уверено изминават 200 000 километра, без да създават сериозни проблеми на собствениците.

Като цяло, предварителното премахване на катализатора е съмнителна идея. Шофьорът няма да получи значително увеличение на мощността или разхода на гориво, но ще има повече проблеми - неприятна миризма на отработени газове и трудности по време на технически преглед. В същото време съвременните елементи в повечето случаи са способни да издържат на впечатляващ пробег, често стотици хиляди километри, и не представляват сериозна заплаха за двигателя, дори ако се повредят.