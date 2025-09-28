Може ли акумулаторът да се откачи, докато двигателят работи, и коя клема е първа?

Акумулаторът на автомобила не служи само за стартиране на двигателя. Той стабилизира напрежението и предпазва цялата електроника от пренапрежения. Теоретично, двигателят може да продължи да работи без акумулаторът да осигурява достатъчно мощност, за да захранва директно електрическата система.

Защо шофьорите решават да откачат акумулатора? Причините са различни. Понякога, за да стартират колата, те изваждат акумулатора от работещия автомобил, поставят го в спрелия автомобил и стартират двигателя. След това зареденият акумулатор се връща, а разреденият акумулатор постепенно се зарежда от алтернатора.

Проверка на алтернатора. Дълго време откачването на акумулатора беше популярен диагностичен метод. Ако двигателят спря веднага, алтернаторът е повреден, но ако продължи да работи, всичко е наред. Този метод обаче вече е остарял, тъй като съвременните автомобили са пълни с електроника и внезапното прекъсване на захранването може да причини сериозни повреди на управляващия блок или други системи.

Съвременните автомобили са далеч по-сложни от своите предшественици. Под капака се намира цяла мрежа от електронни блокове, които управляват двигателя, трансмисията и системите за безопасност. Всички тези устройства са силно чувствителни към колебанията в напрежението. Батерията обаче служи като „предпазна възглавница“ за електрическата система, изглаждайки пренапреженията. Премахнете я и защитата изчезва. Резултатът е очевиден: рискът от повреда се увеличава експоненциално.

В ерата на карбураторните двигатели, когато електрониката практически не съществуваше, този метод се смяташе за напълно приемлив. Много шофьори тестваха алтернатора по този начин или помагаха за стартирането на чужда кола, като заменяха заредена батерия. Тогава не възникнаха сериозни последици.

Но дори и при по-старите автомобили се препоръчваше повишено внимание - първо, изключете всички консуматори на енергия - светлини, отопление, радио. След това свалете клемите в правилния ред - първо отрицателната, след това положителната. Действайте бързо, без дълги паузи, за да избегнете случайни къси съединения.

Всеки автомобил с двигател с впръскване на гориво е оборудван с електронен управляващ блок (ECU). Той е най-уязвимата част от системата, когато акумулаторът внезапно се разкачи. Без стабилизиращ буфер напрежението в системата може да „скочи“, което често води до повреда на електрониката.

Факт е, че собственици многократно са се сблъсквали с повреда на ECU след разкачане на акумулатора. Някои са имали късмет - двигателят е продължил да работи, сякаш нищо не се е случило; други са трябвало да платят за ремонт или подмяна.

Проблемът е, че резултатът е непредсказуем. Разкачането на акумулатора може да протече гладко или да доведе до скъпа неизправност. Невъзможно е да се предвиди резултатът предварително.