Пет грешки при смяна на свещи, които ще убият двигателя

Подмяната на свещите изглежда като дреболия, но дори едно небрежно движение може да струва на собственика на двигателя. Много шофьори извършват тази процедура сами, особено след като гледат няколко видеоклипа в YouTube. Но опитни автомеханици напомнят, че тук има капани, в които често попадат дори тези, които имат години зад волана. Защото, свещите не са болт или крушка. Неправилната им инсталация може да доведе до основен ремонт на двигателя.

Как да разпознаете проблемите със свещите на двигателя

Първата често срещана грешка е инсталирането на нови свещи на студен двигател. Металът се свива при охлаждане и резбата може да се повреди още преди първото стартиране. Корекцията на тази грешка е скъп ремонт на главата на цилиндъра, който ще струва скъпо.

Вторият е прекомерна сила по време на затягане. Ако "превъртите" свещта, съществува риск тя да се напука или да се счупи. Част от кутията може да остане вътре - и е почти невъзможно да го получите, без да свалите главата на цилиндъра.

Третата грешка е работата на мръсно място. Всяко песъчинка или трохи, което влиза в цилиндъра през отвора, се превръща в абразив и буквално изтрива стените. След това компресията спада, разходът на масло се увеличава - и двигателят започва да харчи повече.

Друго грешно действие е използването на обикновен гаечен ключ вместо динамометричен ключ. Професионалистите затягат свещта с точната сила, посочена от производителя. Той е различен за всеки модел. Без такъв инструмент водачът действа на случаен принцип.

Кога задължително се сменят свещите на колата?

И накрая, много хора забравят за вида на свещите. Иридиевите издържат до 100 000 километра, а евтините никелови - няколко пъти по-малко. Пренебрегването на тази точка често води до прекъсване на запалването и прекомерен разход на гориво.