Помага или вреди промиването на двигателя при смяна на маслото?

24 септември 2025, 15:52 часа 297 прочитания 0 коментара
Темата за промиването на двигателя по време на смяна на маслото е обект на спорове от много години, разделяйки шофьорите на два лагера. Някои смятат, че без промиване, двигателят постепенно се покрива с отлагания. Други смятат тази процедура за ненужна и дори вредна. Както обясняват експерти, в действителност всичко зависи от конкретната експлоатационна история на превозното средство.

Ако колата е била в едни и същи ръце от самото начало, обслужвана е по график и е използвана само висококачествено масло от един вид, тогава промиването почти винаги е ненужно. При такива условия вътре не се натрупват значителни замърсявания.

Но ситуацията се променя, когато става въпрос за употребяван автомобил със съмнителна история. В такива двигатели често се откриват отлагания. Тук промиването помага за почистване на системата и е особено полезно при преминаване от минерално към синтетично масло.

Има два често срещани метода. „Експресният“ метод включва добавяне на промивния разтвор към старото масло, оставяне на двигателя да работи няколко минути и след това пълното му източване, заедно с филтъра.

„Дългосрочният“ метод включва добавяне на промивния разтвор приблизително 100 километра преди смяната на маслото, като автомобилът се управлява в щадящ режим, след което маслото и филтърът се сменят както обикновено.

Промиването на двигателя преди смяна на масло също е често срещано. Най-разпространеният метод включва използването на специален промивен разтвор. Процесът е прост: старото масло се източва, добавя се промивният разтвор, двигателят работи на празен ход няколко минути и след това течността се отстранява заедно със замърсителите. След това се монтира нов филтър и се добавя прясно масло.

Съществува и друг метод, често използван при преминаване от минерално към синтетично масло или в случай на силно замърсен двигател. След отстраняване на старото масло, в системата се добавя малко количество прясно масло – достатъчно, за да се изключи лампата за налягане на маслото. Двигателят работи много кратко време, маслото също се източва и едва след това се извършва пълна смяна на маслото, включително филтъра.

Някои собственици на автомобили отиват дори по-далеч: първо монтират нов филтър, добавят масло, карат кратко време и след това повтарят процедурата, за да постигнат максимална чистота.

Във всеки случай е важно да се следи налягането на маслото. Това важи особено за дизеловите и турбо двигателите, където условията на работа са по-сурови и изискванията за смазване са по-високи.

Въпреки това никога не трябва да се използва дизелово гориво. Промиването с дизелово гориво или смес от дизелово гориво и масло уврежда уплътненията и гарнитурите. Горивото е твърде агресивно за гумата и резултатът може да е обратен на очаквания. По-безопасно е да се разчита на специализирани продукти, предназначени специално за почистване на двигатели с вътрешно горене.

По време на поддръжката най-надеждният вариант е лично да наблюдавате обслужването. Това ще гарантира, че в двигателя е добавено прясно масло и е монтиран нов филтър. Но ако посещението на обслужване не е възможно, единствената опция е проверка на място. Маслото на измервателната пръчка трябва да е на горната маркировка и да е светло на цвят. При бензиновите двигатели то потъмнява постепенно, докато при дизеловите двигатели потъмнява по-бързо.

Въпреки това, все още е лесно да се различи прясната течност от използваното масло. Филтърът може да бъде различен: при някои модели той е разположен отгоре и е лесно видим, докато при други е скрит по-дълбоко, но дори и там обикновено се виждат признаци на подмяна.

 

Велизар Георгиев
промивки смяна на масло поддръжка на кола
