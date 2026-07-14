Най-важното, ако катастрофата е неизбежна: Автомобилният шампион Димитър Илиев със съвет

Ако, недай Боже, се стигне до ситуация, в която катастрофата е неиминуема, трябва да направим всичко възможно да не се блъснем челно. Такъв съвет даде Димитър Илиев, осемкратен рали шампион на България и бивш спортен министър. Той беше категоричен, че това е едно от най-важните неща, които трябва да запомни всеки шофьор и да се надява никога да не се сблъска с такава ситуация.

"Ако съм поставен пред избор дали да се ударя челно или да скоча в канавката, ще скоча в канавката без да се замисля", заяви Илиев. По думите му, пораженията при челен удар, дори с по-ниска скорост, са вероятно най-страшното нещо, когато се стигне до катастрофа. И подчерта нещо основно - за да си добър шофьор, трябва да можеш да запазиш концентрация за дълъг период от време. Пример - да не пипаш телефона си и да "разцъкваш", докато шофираш, съответно не гледаш пътя. "Трябва да разберем, че не го умеем това - както да пием и да караме, да шофираме оттук до Германия без да почиваме".

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Димитър Илиев сподели и друго - че редовно на лекциите му студенти признават, че карат с около 100-110 км/ч, след като дават отговор, че е разрешено да караш с 90 км/ч по републиканската пътна мрежа (не магистралите). И говори за друго - какво трябва да знаем, когато изпреварваме? Поне 5-6 неща, включително можем ли да ускорим достатъчно бързо за достатъчно кратко време, колко голямо е превозното средство, което изпреварваме, да проверим дали зад нас няма друг автомобил, тръгнал да изпреварва, да преценим дистанцията до превозното средство, което изпреварваме, да преценим дали изпреварваното превозно средство няма внезапно също да ускори поради някаква причина.

В сутрешния блок на БНТ Илиев напомни, че в скандинавските държави има големи градове без нито един загинал в автомобилна катастрофа по цяла година и повече. Илиев каза и друго - у нас сваляме скоростта чак като ни присветнат отсреща, предупредят ни, че има полицаи и/или камера. Не го правим, за да предпазим себе си, близките си и сънародниците ни.

Илиев даде пример и за нещо, което го вбесява - родителите закопчани прилежно с колани в колата, а малкото им дете отзад играе, без да е надлежно обезопасено. Проваляме се като родители, когато позволяваме на децата си да правят всичко, предупреди той.

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