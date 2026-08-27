Руският "противопожарен" самолет над България: Анализ как Путин показа, че ни владее

"Факт е, че данните от тракера на самолета се изгубват за известно време - почти веднага след като е навлязъл в българското въздушно пространство. Факт е, че сигналът отново се е появил - вече значително по-навътре в страната. Не съм чул някой да е оспорил тези данни, а и с голи думи, макар и министерски, трудно се опровергават специализираните платформи за следене на полетите". Това написа в личната си страница във Facebook българският журналист Григор Лилов, който коментира обяснението на министъра на отбраната Димитър Стоянов за руския самолет, преминал наскоро над България.

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Димитър Стоянов заяви, че скандалният противопожарен руски самолет Ил-76 е преминал на 50-60 км северно от база Безмер, посочва Лилов. И е категоричен - предвид данните за скоростта на самолета от публични източници, той е прелетял 637,5 километра. Дължината на България от Поморие/Несебър до западната ѝ граница е 400 км - разлика от 237 км в повече. Ако обаче самолетът не е летял по права линия, което е напълно в реда на нещата, то пак има около 200 километра повече от най-известния коридор - летял е неизвестно къде, но в българско небе, предупреждава Лилов, който пише и кой е най-популярният и де факто основен маршрут за полети на чужди самолети над България, идващи откъм Черно море.

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Припомняме, че редица експерти, но и политици от ПП-ДБ, повдигнаха въпроса дали руският самолет е шпионирал и посочиха, че той е отлетял за Ниш, където има руско-сръбска военна база. "Каца на летище "Кoнcтaнтин Вeлики“ в Ниш, къдeтo ce нaмиpa Pуcкo-cpъбcкият xумaнитapeн цeнтъp (CPXЦ). Oт гoдини зaпaднитe paзузнaвaтeлни cлужби идeнтифициpaт тoзи oбeкт кaтo пpeднa лoгиcтичнa и paзузнaвaтeлнa бaзa нa pуcкитe cлужби ГPУ и ФCБ нa Бaлкaнитe. Каца там, за да гаси пожари на стотици километри разстояние - в природен резерват близо до Белград, където снабдяванетго с вода и необходимите съоръжения за пълненото му са далеч по-производителни", обобщава журналистът.

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Лилов е убеден, че самолетът е сканирал както базата "Безмер", така и полигонът "Ново село" - все обекти, свързани и с ангажиментите на България в НАТО. Той счита, че с този полет Путин е показал, че може да прави каквото си иска в България.

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