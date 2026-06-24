Как пътува Цветан Недялков: Китари, Škoda и вечерни светлини

Някои хора откриват своето призвание постепенно. Други го намират още като деца и не се отклоняват от него дори за миг. И разбира се, са обичани от цели поколения. Такъв е случаят с проф. Цветан Недялков - един от любимите български китаристи, виртуозът в Ку-Ку бенд (не единственият, разбира се) и ръководител на катедра “Поп и джаз изкуство” в Националната музикална академия.

Днес Цветан продължава да живее със същия ентусиазъм, с който някога е поел по своя път. Ежедневието му преминава между сцената, академията и безбройните пътувания, които музиката неизменно носи със себе си. Концерти, репетиции, записи и срещи с млади ентусиасти изпълват графика му. А времето между всички тези спирки често прекарва зад волана на своята нова Škoda Superb.

Когато музиката избира теб

Още като дете Недялков осъзнава, че житейският му път е предначертан - и ще тръгне по пътя на музиката.

“За мое голямо щастие още от ранна детска възраст разбрах, че искам музиката да е това, което да правя в живота си. И съм си минал целия така необходим път, който трябва да измине един професионален музикант. Първо Софийското музикално училище с класическа китара. След това съм участвал в много конкурси - и международни, и български”, споделя Недялков.

Сред ярките му спомени остава един от първите концерти, на които свири - с Акага. “После с един мой колега Кристиян Илиев участвахме в създаването на предаването Хит минус 1 с Кирил Ампов - тогава направихме и първите клипове, първите аранжименти за това предаване. След това ме поканиха в Ку-Ку бенд и до този момент продължавам да работя с тях - една истинска привилегия”, разказва китаристът.

Едно мигновено решение: Škoda Superb

Концертите носят със себе си нещо, което публиката рядко вижда - безкрайно много пътуване. Затова колата на музиканта трябва да бъде партньор - надежден, удобен и готов за всеки следващ маршрут.

Цветан Недялков отдавна следи развитието на Škoda - а препоръките на негов близък приятел са наклонили везните. Когато настъпва моментът да смени стария си автомобил, решението идва почти мигновено.

“Отидох, разгледах, видях, избрах си и веднага взех решение.”

И така днес неговата Škoda Superb е неразделна част от ежедневието му - “Кара се с огромна лекота. Имаш абсолютна видимост навсякъде, а когато се наложи да изпревариш, колата има достатъчно мощност.”

Между китарите и километрите

Животът на музикантите рядко се побира само в един куфар. Освен сценичното оборудване, в автомобила на Цветан почти винаги пътуват и няколко китари. И точно затова просторът и практичните решения в интериора са сред качествата, които той цени най-много в своята Škoda Superb.

С усмивка разказва, че с времето е променил начина, по който пренася инструментите си.

„Преди ги редях така на широко, както се казва. А сега има една опция на задната седалка и там може да се мушне грифа на китарата. Страшно удобно е.“

За човек, който прекарва голяма част от живота си между различни сцени и градове, подобни детайли правят ежедневието значително по-лесно.

Разбира се, има едно нещо, което никога не отсъства от автомобила му. Запитан какво присъства винаги в колата освен китарата, Недялков заявява кратко и ясно:

„Музика.“

И едва ли някой би очаквал друг отговор.

Вдъхновението често го сполетява и докато кара. И неведнъж му се е случвало да превърне в нова песен определена идея, която му е хрумнала зад волана.

Сигурност във всяка посока

След толкова години зад волана китаристът е категоричен, че най-важното качество на един автомобил не е свързано с технически характеристики или екстри. За него на първо място стои сигурността.

„Когато се качиш, трябва да знаеш, че от една точка до друга ще стигнеш без проблеми. Това е първото и най-важно нещо.“

Следват удобството, удоволствието от шофирането и усещането, че автомобилът е създаден така, че да бъде твой партньор в живота. Именно това открива Цветан в своята Škoda Superb - автомобил, който уверено се вписва в динамичното му ежедневие между сцената, аудиторията и пътя.

Магията на светлините

Сред любимите му детайли е и една на пръв поглед малка, но впечатляваща функция. Вечер, когато излиза от автомобила, до него се появява светлинна проекция с логото на Škoda - ефект, който несъмнено привлича любопитството на околните.

„Това прави впечатление на абсолютно всички. Всеки пита откъде идва.“

А когато трябва да опише с няколко думи емоцията, която свързва със своя автомобил, Цветан не се колебае дълго и казва: „Удоволствие. Радост. Хубав автомобил.“

А как отговори Недялков на нашите блиц въпроси? Вижте още във видео интервюто: