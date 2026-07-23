Всяка 10-а кола на българския пазар е DONGFENG

По данни за регистрациите в КАТ през първите 6 месеца на годината марките от групата отчитат общо 1045 регистрирани автомобила

Марките на DONGFENG – Forthing, Dongfeng, DFSK, DFM и M-Hero, се наредиха сред топ 10 на най-продаваните автомобилни марки в България за първата половина на 2026 г. и на първо място сред китайските производители.

За януари-юни тази година са продадени 1045 автомобила, по данни на база регистрациите в КАТ. "Резултатът е ясен знак за нарастващото доверие на българските клиенти към новото поколение автомобили от Китай, които съчетават модерен дизайн и оборудване, конкурентна цена, високо ниво на технологии и все по-силно присъствие в сегментите на SUV, семейните автомобили, хибридните и електрическите модели. Постигнатият резултат затвърждава позицията на DONGFENG като един от най-бързо развиващите се брандове на българския пазар," коментира Петя Николова, изпълнителен директор на Чайна Мотор Къмпани АД - официален вносител на DONGFENG за България и Сърбия и най-големият доставчик на китайски автомобили в България.

Амбицията на Чайна Мотор е до края на 2026 г. марките на DONGFENG да влязат в топ 5 на най-продаваните автомобилни марки в България. "Източният вятър (какъвто всъщност е и преводът на името на марката DONGFENG), вече не е бъдеще, а настоящe. Постигнатият резултат през първите шест месеца на годината и продължаващият тренд на ръст в продажбите за четвърта поредна година показва, че българският пазар е готов за ново поколение автомобили – технологични, достъпни, добре оборудвани и съобразени с реалните нужди на клиентите. За нас влизането в топ 10 е важна стъпка, но не и крайна цел. Амбицията ни е до края на 2026 г. DONGFENG да бъде сред петте най-продавани марки в България," заяви още Петя Николова.

Групата Авто Юнион EАД, от която Чайна Мотор Къмпани е част, от 2021 г. се концентрира върху развитието само на китайски брандове. Групата си поставя амбициозната цел да достигне 10% пазарен дял в България с всички марки от портфолиото си, като това ще я превърне в една от водещите автомобилни групи в региона.

Силните резултати на DONGFENG през първата половина на 2026 г. идва на фона на нарастващ интерес към китайските автомобилни производители в Европа и България. Все повече потребители избират марки, които предлагат високо технологично ниво, модерни системи за безопасност, богато стандартно оборудване и атрактивно съотношение между цена и качество.

Повече информация за компанията и марките, които предлага, може да бъде намерена на avtounion.bg и chinamotor.bg.