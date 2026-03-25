Защо НЕ трябва да карате колата по инерция на наклон

Много шофьори продължават да следват стар навик - да оставят колата си да се движи по инерция надолу по наклона. Както пише Blikk, най-добре е да се избягва този навик.

Защо колата не трябва да се кара по инерция?

При по-старите автомобили с карбураторни двигатели, впръскването на гориво се е случвало дори по време на спиране с двигателя. За да намалят разхода на гориво, много от шофьорите карат колата си по инерция, когато е възможно.

В публикацията се подчертава, че съвременните двигатели с впръскване на гориво работят по съвсем различен начин. Когато автомобилът се шофира с отпуснат педал на газта, впръскването на гориво често се изключва напълно. В този момент колата по същество работи с нулево гориво.

Освен това, движението по инерция изисква гориво, поради което старият метод може да има обратен ефект върху съвременните автомобили.

В публикацията се отбелязва също, че при шофиране с висока скорост, съпротивлението на задвижващия механизъм упражнява естествен ефект на забавяне. Това се нарича спиране с двигателя. Съзнателното използване на този ефект не само намалява разхода на гориво, но и значително намалява натоварването на спирачната система.

Освен това, постоянното превключване между инерция и предавки означава повишено натоварване на съединителя, което намалява експлоатационния му живот. Изданието добавя, че движението по инерция има и друг сериозен недостатък: водачът на практика губи част от контрола над колата. В този момент той може само да управлява и спира, но не и да ускорява, ако е необходимо.

В публикацията се подчертава, че в днешно време движението по инерция е по-скоро стар навик, отколкото полезна техника на шофиране. Технологиите на съвмренните превозни средства и гъстотата на трафика изискват различен подход.

Много шофьори вярват и в още един мит за пестене на гориво - отворените прозорци на колата. По-специално, отворените прозорци по време на шофиране не пестят гориво, а напротив, влошават аеродинамиката на автомобила, което дори може да увеличи разхода на гориво. Но за сметка на това навременната поддръжка на автомобила може да осигури реални спестявания. Това включва навременна смяна на двигателното масло на всеки 6-7 хиляди км. В случая двигателят няма да прегрява толкова много, всичко ще се смазва много по-добре.

