Двигателят на колата ви е на ръба: 4 знака, които издават предстояща повреда

Двигателите на съвременните автомобили могат да издържат стотици хиляди километри, но игнорирането на незначителни симптоми може да ги „убие“ преждевременно. Повредата на двигателя на колата винаги е огромен разход, който може да се избегне с навременна диагностика. Експертите посочват четири признака, които показват сериозни проблеми с агрегата. Това съобщава изданието "News.LIVE".

Как да разберете, че двигателят на колата ще се повреди скоро?

С правилна грижа, съвременните автомобилни двигатели могат да издържат над 300 000 км без сериозни проблеми. Неправилната експлоатация, използването на нискокачествено гориво или ненавременната смяна на двигателното масло обаче могат значително да намалят експлоатационния им живот.

Експертите подчертават, че преди сериозна повреда, автомобилът обикновено „предупреждава“ водача с определени сигнали. Това могат да бъдат индикатори на таблото, необичайни миризми или странични звуци. Ако не обърнете внимание на подобни признаци, проблемът може да се превърне в скъпи ремонти.

Проверете лампата на двигателя. Ако лампата Check Engine светне на таблото и не изгасне, това може да показва неизправност в системата на двигателя. Причините са различни - от износени свещи или дефектни сензори до проблеми с катализатора. Понякога сигналът може да се появи дори поради лошо завинтена капачка на резервоара за гориво.

За да установят точната причина, шофьорите могат да използват OBDII скенер или да се свържат с автосервиз за пълна диагностика. Навременната проверка ще помогне за предотвратяване на по-сериозни неизправности.

Черен, бял и син дим от ауспуха. Цветът на дима от ауспуха също може да ви подскаже какво се случва с двигателя ви. Черният дим обикновено означава, че в двигателя постъпва твърде много гориво. Това може да се дължи на замърсен въздушен филтър или дефектни инжектори.

Белият дим, който продължава след загряване на двигателя, може да показва навлизане на охлаждаща течност в горивната камера. Това често се причинява от повредена гарнитура на главата на цилиндъра.

Синият дим показва, че двигателят гори моторно масло. Това най-често се дължи на износени бутални пръстени или уплътнения на клапаните.

Необичайни миризми в колата. Подозрителните миризми в купето или под капака също могат да сигнализират за технически проблеми. Например, миризмата на изгоряло масло може да се появи поради изтичането му върху горещи части на двигателя. Миризмата на изгоряла гума често се свързва с неизправни ремъци или ролки.

Ако в купето мирише на развалени яйца, това може да показва неизправност на каталитичния конвертор. Пренебрегването на такъв сигнал е опасно, тъй като някои изпарения могат да бъдат вредни за здравето.

Странни звуци изпод капака. Необичайни шумове – скърцане, стържене, чукане или бръмчене – също могат да показват проблем с двигателя или неговите аксесоари. Понякога причината са износени ремъци, ролки или други компоненти, като например алтернатора или обтегача на ремъка.

Експертите съветват да не се пренебрегват подобни симптоми. Ако колата започне да работи по различен начин от обикновено, е по-добре да се свържете с механик възможно най-скоро. Ранната диагностика ще ви позволи да отстраните неизправността навреме и да избегнете значително по-високи разходи за ремонт.

