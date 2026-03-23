Как да спесите гориво: Защо трикът с отворените прозорци на колата НЕ работи

Реалният разход на гориво не зависи от популярни трикове, а от техническото състояние на автомобила и стила на експлоатация. Работата на климатика всъщност може да увеличи разхода на гориво с около 1,5–2 литра. Но повечето от често срещаните съвети за пестене на гориво в интернет са митове. Това споделя експертът по автомобилния пазар Павло Ромашина.

Как наистина да спестите гориво в колата си

Според експерта, най-ефективният начин за намаляване на разхода на гориво е да използвате колата си по-малко без нужда. Той подчертава, че много популярни „лайфхакове“ нямат практически ефект. По-специално, отворените прозорци по време на шофиране не пестят гориво, а напротив, влошават аеродинамиката на автомобила, което дори може да увеличи разходите.

В същото време, навременната поддръжка на автомобила може да осигури реални спестявания.

„Висококачествената и навременна смяна на двигателното масло на всеки 6-7 хиляди км наистина може да спести гориво. Двигателят не прегрява толкова много, всичко се смазва много по-добре. А и ще удължите живота на двигателя и ще намалите разхода на гориво“, подчертава той.

Експертът също така съветва в повечето случаи да се използва обикновен бензин А 95, освен ако производителят на автомобила не изисква различно гориво.

Още трикове за пестене на гориво

Правилното налягане в гумите е не само въпрос на безопасност, но и мярка за пестене на гориво. Неправилно напомпаните гуми (както пренапомпани, така и недостатъчно напомпани) могат да увеличат разхода на гориво с 5-10%. Проверявайте налягането в гумите си поне веднъж месечно, особено преди дълги пътувания.

Премахнете всички ненужни вещи от колата си. Колкото по-тежка е колата, толкова повече енергия е необходима за движение. Ако планирате дълго пътуване, помислете какво наистина трябва да вземете.

Техниката и стилът на шофиране също са от значение. Избягвайте рязко ускорение и спиране. Плавното шофиране не само намалява вероятността от инциденти, но и подобрява разхода на гориво. Препоръчително е да планирате маршрутите си предварително, за да поддържате постоянна скорост и да избягвате спирания и потегляне.

Опитайте се да поддържате скорост между 50 и 80 км/ч. Разходът на гориво е най-малък при тези скорости. При по-високи скорости аеродинамичното съпротивление се увеличава, което също увеличава разхода на гориво.

Според експерта това са най-работещите трикове за пестене от горивото за колата.

