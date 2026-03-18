Защо трябва да помислите за смяна на обичайната бензиностанция

Проблеми с двигателя, свещите и горивната система често се свързват с ниско качествено гориво. Експертите отбелязват: дори едно неуспешно презареждане може да доведе до скъпи ремонти. Нека разберем защо е важно да се следи изборът на бензиностанции и как да се избегнат сериозни повреди.

Качеството на горивото на някои бензиностанции остава остър проблем за собствениците на автомобили. Последствията от ниско качественото презареждане може да не се появят веднага, но често се превръщат в сериозни финансови загуби. Много шофьори попадат в капана на навика, когато зареждат гориво на една и съща станция и не осъзнават колко рискуват състоянието на автомобила. Спестяването от цената на литър може да се окаже лошо: дори една порция лош бензин може да предизвика верижна реакция от повреди.

Един от най-честите проблеми са черни въглеродни отлагания по свещите и загуба на захранване. След зареждане с ниско качествено гориво на таблото, Check Engine може да светне и колата да спре да реагира на газта. По време на инспекцията се оказва, че новите свещи са покрити с плътен слой въглеродни отлагания, които не могат да бъдат премахнати без риск от повреда на частите. Има само един изход – пълна подмяна на комплекта, след което се препоръчва използването на висококачествен бензин с добавки.

Лошото гориво бързо запушва горивната система. Първата, която страда, е мрежата на горивната помпа: колата губи сцепление, започва да "задушава", а самата помпа издава характерен свирещ звук. Дори ако след почистване на филтъра и изплакване на резервоара производителността се възстанови, разходите за такива ремонти могат да бъдат космически. Причината за повредата не е износването на частите, а мръсното гориво.

Мръсотията, която е преминала през филтрите, попада в инжекторите, нарушавайки атомизацията на горивната смес. Това води до прекомерна консумация на бензин, появата на дим и нестабилна работа на двигателя. Почистването на инжекторите не е най-евтината процедура, но смяната им ще струва много пъти повече, затова механиците съветват да се извършва превантивна поддръжка навреме.

Най-опасното последствие е детонация от бензин с по-ниско октаново число от препоръчаното от производителя. То унищожава бутални пръстени, валове и облицовки, което води до спад в компресията и загуба на сцепление. Възстановяването на двигателя в този случай може да струва скъпо, затова игнорирането на препоръките на производителя за октановото число е изключително рисковано.

Собствениците на дизел също са изложени на риск: използването на некачествено гориво бързо убива съвременните керамични инжектори. Европейските и китайските двигатели са особено уязвими. Увеличеният разход на гориво в такава ситуация е само върхът на айсберга преди скъпите ремонти.