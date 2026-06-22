Църковен празник на 23 юни: Поверията, свързани с него, които привличат бедност и нещастие

Утре, 23 юни, е празникът на света мъченица Агрипина в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави.

Църковен празник на 23 юни

Св. Агрипина е принадлежала към благородно римско семейство. Живяла през трети век, време, когато християните са били преследвани в Римската империя. Въпреки че се е радвала на висок социален статус, тя е избрала духовния живот още от ранна възраст. Агрипина решила да остане целомъдрена и да се посвети на Бога.

Заради открито изповядване на християнството, Агрипина е била арестувана. Тя е била подложена на продължителни и жестоки мъчения, а след това е поставена пред избор: живот като езичница или смърт заради вярата си. Момичето остава вярно на себе си и така, около 262 г., душата ѝ напуска тялото.

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Три благочестиви девици (Васа, Агатия и Паула) взели телата на мъчениците и тайно ги пренесли в Сицилия, където ги погребали близо до град Менфи. Скоро над гроба ѝ бил построен манастир.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 23 юни

На 23 юни предците ни са гадаели за времето по знаците на деня. Жегата на този ден означава, че лятото ще е сухо. Ако мравките активно "работят", времето ще бъде хубаво. Ако кукувица кукува след обяд, очаквайте хубаво време.

Църквата призовава за мир, хармония и чистота на сърцето. Тя осъжда кавгите, злоупотребите, клюките, клеветите, завистта, скъперничеството и обезсърчението. На този ден човек трябва да избягва тежък физически труд. Също така не трябва да се отказва помощ. Строго се забранява консумацията на силни алкохолни напитки.

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Особено внимание се обръща на чистотата: носенето на мръсни или стари дрехи е забранено, както и пропускането на къпане. Споровете и конфликитите са забранени – всеки конфликт може да се проточи дълго време и да има тежки последици. Не се препоръчва отказ милостиня, тъй като според поверието човек може да се изправи пред бедност.

Не се препоръчва даването на пари назаем, за да нямате финансови затруднения след време. Най-добре е също така да избягвате самотата и тежките мисли на този ден, за да не прекарате цялата година в бедност, чувство на тъга и липса на подкрепа.

Какво можете да правите утре? Този ден се е смятал за подготвителен за празника Еньовден. Смята се, че този ден бележи началото на специален период на летни ритуали и подготовка за Еньовден, когато границите между християнските и древните народни обичаи са тясно преплетени. Още на 23 юни предците ни са започвали да събират и сушат лечебни билки. Вярвало се е, че те носят особена сила и мощ през този период.

Вярващите се молят на мъченица Агрипина за изцеление от болести и подобряване на здравето.

В миналото къпането в реките е започвало вечер – хората са вярвали, че водата по това време на годината става лечебна и пречистваща. Момичетата са гадаели с венци за бъдещя си жених: ако венецът плува по водата, бракът им ще бъде щастлив, а срещата с бъдещия им жених ще е скоро; ако венецът потъне, предстоят изпитания.

За да се предпазят от зли сили, предците ни са организират шумни празненства, палили са огньове и са прескачали огъня, който се счита за символ на пречистването от болести и нещастия.

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