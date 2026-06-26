Църковен празник на 27 юни: Какво се прави утре за късмет и защита от негативна енергия

На 27 юни, според църковния календар, православните християни почитат паметта на Свети Самсон Странноприимец. Ето какво се препоръчва да се прави и какво трябва да се избягва на този църковен празник.

Църковен празник на 27 юни

Свети Самсон Странноприимец е светец, който според легендата можел да лекува болести само с докосването си и посветил живота си на това да помага на хората.

Самсон живял в Рим през пети и шести век. Роден е в богато християнско семейство и получава добро образование. Практикува медицина, предоставяйки безплатни услуги на бедните. След смъртта на родителите си, Самсон раздава наследството си на нуждаещите се и се оттегля в пустинята близо до Константинопол. След известно време се установява в малка къща, където приема поклонници, бедни и болни.

Според легендата, Самсон излекувал император Юстиниан с докосване на ръката си. Императорът предложил на светеца злато за това, но светецът поискал построяването на дом за поклонници и болница. До дълбока старост Самсон посрещал болните, лекувал ги и помагал на всички нуждаещи се.

Църковен празник на 25 юни: Какво се прави за любов и разбирателство у дома

Църковен празник на 23 юни: Поверията, свързани с него, които привличат бедност и нещастие

Какво да не правите и какво да правите на 26 юни?

В молитви хората се обръщат към Свети Самсон като лечител, молейки за възстановяване и добро здраве. Според народните поверия е обичайно на този ден да се избавяме от ненужни вещи – смята се, че това осигурява невидима защита за дома и семейството. Могат да се даряват непотребни вещи на нуждаещите се вместо да се изхвърлят.

Даването на милостиня се счита за добро дело на този ден - колкото повече давате, толкова по-голямо богатство ще получите обратно в рамките на една година.

Утре, както и във всеки друг ден, Църквата осъжда споровете, клеветите, клеветите и завистта, както и клюките, скъперничеството и унинието.

Според поличбите, на 27 юни е най-добре да не се ядосвате, да се обиждате или да се карате с членове на семейството – това може да наруши семейната хармония и да донесе проблеми. Дългите пътувания също не се препоръчват, тъй като биха могли да доведат до нещастие. Важно е също да не отказвате помощ на тези, които молят да им се помогне, в противен случай самите вие ​​може да се окажете в беда.

В деня на Св. Самсон предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще, за останалата част от лятото и за реколтата по знаците на деня. Ако цветята не се отварят сутрин - ще вали;

Зеленото сено означава, че ще има богата реколта от елда, а ако почернее, ще има добра реколта от пшеница.

Времето на този ден може да ви подскаже и каква ще бъде останалата част от лятото: ако вали, тогава ще има дъждове до циганското лято, а ако е топло, тогава останалата част от сезона ще бъде хубава.

Църковен празник на 20 юни: Какво НЕ трябва да се яде утре, привлича нещастие