Църковен празник на 30 юни: Какво НЕ бива да правите утре - гони късмета и привлича нещастие

На 30 юни, според църковния календар, православните християни почитат паметта на най-близките ученици на Христос, отбелязвайки Събора на 12-те апостоли, благодарение на които християнството се разпространява по целия свят. Почитането на този църковен празник е изпълнено със специални народни традиции и суеверия. Ето какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 30 юни

На 30 юни (или 13 юли по стар стил) православните вярващи честват Събор на славните и всехвални дванадесет апостоли. Празникът следва непосредствено след празника на светите апостоли Петър и Павел и е посветен на Христовите ученици: Петър, Андрей Първозвани, Йоан Богослов, Яков Зеведеев, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков Алфеев, Юда Яков, Симон Зилот и Матия (който замени Юда Искариотски).

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Историята на празника датира от четвърти век. Според Евангелието, след възкресението на Христос, Светият Дух слязъл върху апостолите, дарявайки им способността да говорят различни езици и да разпространяват Божието слово навсякъде. Всички апостоли, с изключение на Йоан, били мъченически убити.

Традиции, обичаи и забрани на празника на 30 юни

В деня на Събора на дванадесетте апостоли хората се обръщат към светците с молитви за помощ в начинанията им, за защита на семействата от несгоди и за изцеление от болести. На тази дата е обичайно да се посещава църква и да се молим за себе си и близките си.

Празникът се смята за ден на помирение: човек трябва да поиска прошка от онези, с които се е скарал, и ако е възможно, да даде милостиня и да помогне на нуждаещите се.

Съборът на дванадесетте апостоли е известен още като Втори Великден и по традиция на този ден 13 яйца (12 за апостолите, 1 за Христос) се боядисват в жълто – символ на слънцето, живота и възкресението. На трапезата се поставят колкото се може повече ястия с яйца.

Както и в други дни, църквата днес препоръчва въздържание срещу гняв, завист, злоба, нецензурни думи, мързел, клюки и униние.

Сред популярните забрани има и няколко, свързани с този празник. Не трябва да си подстригвате косата и да режете ноктите си - вярва се, че това ще ви лиши от късмета и ще донесе нещастие в живота ви. Забранено е да се работи в градината - според народните вярвания от градинската работа няма да има полза, ако се извършва на този ден.

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Не бива да се карате, особено с близки - това може да доведе до продължителни конфликти и поредица от нещастия в живота ви.

Не можете да отказвате помощ утре - добрите дела са особено важни на този ден.

Забранено е също така извършването на тежка физическа работа. Почистването на дома също е забранено и е по-добре да се отложи за друг ден.

Църковният празник на 30 юни се свързва и с някои народни знаци. Този ден обикновено е горещ, затова традиционно се свързва с началото на сенокоса и се наблюдават природни знаци. Ако кукувицата пее - лятото ще бъде горещо, а зимата ще дойде късно, а ако кукувицата замълчи - очаквайте ранна и снежна зима. Ако сутрин има много роса - ще бъде ясен и слънчев ден. Ако котките се крият на сянка - ще стане горещо.

Също така на този ден предците ни са наблюдавали залеза - вярва се, че от този ден нататък на земята идва истинската лятна жега.

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