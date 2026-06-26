Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

НА ЖИВО: САЩ и Иран са готови да говорят за мир заради Ормузкия проток

30 юни 2026, 0:27 часа 152 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НА ЖИВО: САЩ и Иран са готови да говорят за мир заради Ормузкия проток

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

САЩ и Иран се споразумяха да спрат военните удари и ще се срещнат във вторник, 30 юни, в Доха, Катар, за да проведат разговори и да потърсят решение на напрежението в Ормузкия проток. Това съобщиха американски представители пред Axios.

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САЩ Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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