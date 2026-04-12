Църковен празник на 13 април: Народният обичай във втория ден от Великден, който пречиства от негативна енергия

На 13 април църквата почита паметта на свети мъченик Артемон. Това е вторият ден от Великден - ето какво трябва и не трябва да се прави на този църковен празник, какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Църковен празник на 13 април

Светият мъченик Артемон е роден в християнско семейство в град Лаодикия в Сирия. Той е бил много ревностен в богослужението си, за което е ръкоположен за дякон. Двадесет и осем години по-късно той вече е свещеник. По време на преследване на християните от езичници, Артемон е старейшина и презвитер в Лаодикия. Заедно с градския светец Сисиний той се отправя към храма на богинята Артемида, разбива и след това изгаря езическите идоли.

Тогава Патрикий, императорският военачалник, заповядал старецът Артемон да бъде хвърлен в котел с катран. Но се появили два ангела във формата на орли и хвърлили самия Патрикий в него. След това светият мъченик Артемон тръгнал за Азия, за да проповядва Светото Евангелие. Там той починал мъченически през 303 г.

Традиции, обичаи и забрани за 13 април

На този ден може да организирате празненства, да ходите на гости и да каните роднини у дома. Също така можете да почерпите другите с великденски козунаци и великденски яйца. Пейте песни и танцувайте. Отпуснете се и поздравете приятели и познати за празника.

В древността се е вярвало, че студената вода отмива всички болести и предпазва от зли сили. Затова предците ни са обливали не само един друг, но и домовете, добитъка и дори нивите си, за да си осигурят изобилна реколта.

С течение на времето тази традиция придобила романтичен оттенък. Младите мъже обливали жени с вода, за да покажат своята привързаност. Вярвало се е, че ако едно момиче не бъде обляно в „Мокър понеделник“, ще има трудности с брака. Интересното е, че често на този ден влюбените си признавали чувствата или дори си предлагали брак.

Този ден традиционно е бил посветен на молитва и човек трябва да посещава църковни служби. Днес човек трябва да се освободи от всички обиди и да поиска прошка от другите.

