Църковен празник на 28 май: Какво се прави за щастие и късмет

Според църковния календар на 28 май православните християни почитат Свети Никита Халкидонски, закрилник на угнетените, сираците и бедните. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 28 май

Свети Никита Халкидонски, изповедник и епископ, живял в Гърция през VIII век. Никита станал известен с праведния си живот и състрадание: помагал на бедни, сираци и вдовици, приветствал странници. Заради благочестивите си дела бил назначен за епископ на Халкидон, длъжност, която заемал близо половин век.

Църковен празник на 25: Какво НЕ бива да правите утре, гони късмета от живота

Когато император Лъв Арменец, иконоборец, се възкачил на трона, Никита дръзнал да му се противопостави и затова бил хвърлен в изгнание. Според легендата, след смъртта на светеца, болните получили изцеление при мощите му.

Какво можете и какво не можете да правите утре?

Свети Никита се смята за защитник на потиснатите, сираците и бедните. Вярващите се молят на светеца за изцеление, помощ по семейни въпроси, намиране на работа и за закрила на онези, които са били несправедливо третирани.

Светецът се смята за покровител на птиците: вярва се, че той защитава пилетата от болести и хищници, затова хората го молят за закрила за домашните си птици.

На този ден, както и на всеки друг, църквата не одобрява кавги, грубост, клюки, завист и алчност. Отказът да се помогне на нуждаещите се и мързелът без причина също са забранени.

Според поверията, не трябва да се карате на децата си на този ден, тъй като в противен случай няма да има мир и спокойствие в семейството. Препоръчително е също да не се пускат непознати в къщата - това може да донесе лош късмет и да отнеме богатство на дома.

Трябва да се дава милостиня и помощ, а къщата трябва да бъде подредена за празника - това привлича щастие, просперитет и късмет.

На този празник предците ни внимателно са наблюдавали времето, птиците и насекомите – вярвало се е, че те могат да предскажат какво ще бъде лятото и реколтата. Спокойното и безветрено време означава богата реколта през есента.

Ако гущерите изпълзяват, за да се греят на слънце - скоро ще вали. Ако бръмбарите летят активно сутрин - ще се установи слънчево време. Ако има много мравки близо до мравуняците - предстоят ясни и топли дни;

Счита се, че родените на този ден имат силен характер и голяма упоритост. Те рядко се отказват от целите си и обикновено постигат мечтите си. Нещо повече, такива хора имат дарбата да привличат другите към себе си – тяхната харизма и увереност често вдъхват възхищение и желание да се подражава на тях.

Църковен празник на 27 май: НЕ правете това, отблъсква щастието и парите от дома