Църковен празник на 26 май: Защо НЕ бива да спите до късно утре и какво задължително се яде?

Утре, 26 май, е празникът на Свети апостол Карп от 70-те в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 26 май

Свети Карп е един от 70-те апостоли – специална група ученици, които Господ Иисус е изпратил да проповядват Евангелието на народите по света. Въпреки че фигурата му не е била видна в апостолската история, той е сред онези, чиито невидими трудове са станали крайъгълният камък на Христовата Църква.

Единствената пряка библейска следа, която е запазила спомена за Карп, е споменаването на апостол Павел във Второто послание до Тимотей (4:13), където той говори за лични вещи, оставени в град Троада.

„Донесете кирията, която оставих в Троада в Карп, а също и книгите, особено пергаментите.“

Този кратък фрагмент ни позволява да видим в Карп не просто спътник, а надежден приятел и довереник на великия апостол на народите.

Според църковното предание, Карп е бил епископ на Верия, град в Македония. Неговото апостолско поле обхващало Мала Азия, Троада, Икония и Лидия – онези земи, където християнството процъфтявало под палещото слънце на преследванията и езическата съпротива.

Светецът се трудил като добър сеяч, не за слава или чест, а с ревностна любов към Христос и към човечеството. Един епизод от живота му е запазен в църковно предаване. Докато се молил за душите на двама души, които са нарушили повелята на Бога, Карп преживял дълбока духовна борба: той търсил тяхното наказание, но в отговор Господ му се явил във видение, показвайки присъствието Си дори сред грешниците. Това дълбоко променило възгледа на Карп за милостта. От този момент нататък той вече не се молил за справедливо възмездие, а за спасение на душите.

Във време, когато преследването на християните се засилвало, Карп не се отрекъл от вярата си, а смело отстоявал вярата си до смъртта си. Според една от версиите той приел мъченическия венеца, ставайки свидетел на Христос със собствената си кръв. Мястото и обстоятелствата на екзекуцията му остават в историята, но това само подчертава неговото смирено величие.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 26 май

Мъглата сутрин означава хубаво време. Гръмотевиците без дъжд са знак за лоша реколта. Дъга сутринта означава краткотраен дъжд, а вечерта - продължително лошо време.

Какво не бива да правите утре? Според народното поверие, 26 май трябва да започне с ранно ставане и енергична работа. Леността и мързелът на този ден се считат за лоша поличба: тези, които спят до късно, ще загубят късмета си. Препоръчително е също да не се чисти къщата или да се изхвърля боклукът след залез слънце, вярвайки, че заедно с ненужните вещи, човек може неволно да отнеме благополучието и мира от дома.

Избягвайте да ядете каквато и да е риба, освен шаран, тъй като според общоприетото вярване другите риби могат да „отмият“ финансовата стабилност и да причинят загуби. Нежелателно е да давате пари назаем днес, но не бива и да отказвате грубо, за да избегнете финансови загуби.

Засаждането на цветя или пресаждането на разсад също не се препоръчва - съществува поверие, че всичко, засадено на този ден, може да изсъхне или да не пусне корени, дори въпреки добрите грижи.

Какво можете да правите утре? Молитви за прошка на греховете и за Господня закрила се отправят в името на апостолите Карп и Алфей. Тяхната святост помага за укрепване на вярата и дава надежда на онези, които са я загубили. Хората се обръщат към тези светци за изцеление на душата и тялото. Ако е възможно, е особено полезно да посетите служба в манастира „Свети Михаил“ на този ден – там можете да почувствате специална духовна подкрепа.

Според древните вярвания, този ден е бил благоприятен за риболов, особено за шаран. Казвали са: „Шаранът се лови добре в Деня на шарана.“

Вярвало се е също, че разходката сред цъфтящи шипки и вдишването на аромата им изпълва тялото с жизнена енергия и укрепва здравето.

