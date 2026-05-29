Най-строгите забрани, които ТРЯБВА да се спазват на Черешова задушница

Черешова задушница е една от трите задушници в годината възпоменание на починалите в православния календар. Нарушаването на забраните в този ден може да донесе нещастие.

История и традиции на Черешова задушница

Черешова задушница винаги се чества в деня преди празника Петдесетница, който се пада на 50-ия ден след Великден, което означава, че датите на Черешова задушница са променливи. През 2026 г. тя се пада на 30 май. Църквата се обединява в молитва с онези, които вече са преминали във вечността. Затова се смята, че нарушаването на забраните на този ден може да донесе нещастие и да обиди паметта на починалите ни предците, което ще направи изкуплението много трудно.

Черешова задушница е ден за общоцърковно възпоменание на мъртвите, чиито традиции са с дълбоки корени. Възпоменанието на мъртвите в тази събота датира от първите векове на християнството. Още през IV и V век вярващите са се събирали на този ден, за да се молят за починалите. Защо събота? Именно на този ден, след разпятието, Христос е лежал в гробницата, така че съботата се е смятала за време за почивка.

Черешова задушница 2025 г.: Най-важните традиции, които трябва да спазите днес

Черешова задушница е посветена на молитва и добри дела. Ето какво е силно препоръчително. Посещението на църквата, където се отслужва литургия и вселенската панихида сутрин, е задължително. Това е най-важното занимание за деня, дори по-важно от посещението на гробовете на починалите. Многогласна молитва за починалите в църквата носи специална връзка с Бога. На гробището се ходи след църковната служба. Препоръчително е да се почистят гробовете. Носят се цветя. Палят се свещи и се преливат гробовете. Задължително се раздават череши, както и жито, питка, кекс, сладкиши, соленки.

Можете да поменете починалите си близки у дома, след като посетите гробището. Събирането около семейната маса е разрешено, но то трябва да бъде скромно без излишества.

Най-строгите забрани на Черешова задушница

Шумните събирания не са позволени на гробището - то не е място за събирания, консумация на храна и алкохол, а място за спокойствие. Не трябва да се оставя храна и алкохол върху гробовете. Мъртвите нямат нужда от тях. Те са част от светския живот. Освен това животните може да изядат оставената храна и да осквернят гроба.

На Черешова задушница трябва да избягва пиенето на алкохол и забавленията. Това е ден на тих траур, а не на веселба.

Кавгите, проклятията и лошите пожелания са забранени. Всяка негативност на този ден е особено опасна и греховна.

Черешова задушница 2025: Традиции, обичаи и забрани

Не се препоръчва тежък труд и домакинска работа. Но спешни задачи трябва да се изпълнят.

Влизането във водата също се счита за опасно. Суеверието твърди, че злите духове се събуждат на този ден и плуването може да бъде опасно.

Клеветата срещу починалите е строго забранена. Поменът за починалите с лоши думи е тежък грях и може да обиди душите им. Също така не трябва да плачете или да скърбите прекомерно. Този ден не е време за отчаяние, а за молитвена радост, че душите на любимите хора са намерили вечен живот и покой.

Народни поличби за времето на Черешова задушница

Предците ни са обръщали голямо внимание на времето на Черешова задушница за предсказване на бъдещето. Дъга в небето означава добро здраве за близките и богата реколта. Дъждът означава богата реколта от гъби и горски плодове. Горещото време означава сухо лято. Вечерният вятър означава променливо и нестабилно лято.

