Голям църковен празник иде утре, 30 май, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

На 30 май 2026 г. отбелязваме Черешова задушница. Това е специален ден за възпоменание на починалите. Датата му не е фиксира в църковния календар, в зависимост от Петдесетница - Черешова задушница винаги се падата в съботата преди Петдесетница. Тъй като тази тя се чества на 31 май, Черешова задушница съответно се пада на 30 май. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Символика и значение на Черешова задушница

Известна още като Спасовска задушница, тя е една от трите големи задушници в годината. На този ден е обичайно да се молим за починалите си близки. Този ден не е просто традиционен ден за възпоменание на починалите, а момент, в който молитвите на живите са насочени към намирането на мир от душите на всички, които са напуснали този свят. На този ден връзката между поколенията се усеща особено силно и молитвата се превръща в най-важния начин за поддържане на връзка с онези, които вече не са сред нас.

Този празник има дълбоки корени - традицията за отбелязването му се е развила в раннохристиянската епоха, засилила се е през първите векове и по-късно се е превърнала в стабилна литургична традиция. Защото в православното разбиране човек не изчезва безследно, а продължава да съществува в друго състояние след приключването на земния си път и молитвената подкрепа за живите е особено важна. Този ден не е ден на скръб, а ден за възпоменанието, в което няма отчаяние, а много надежда. На този ден си спомняме, че молитвата е форма на любов, която продължава дори когато земният живот приключи.

Традиции, обичаи и забрани на Черешова задушница

На Черешова задушница хората първо отиват на църква, присъстват на службат и и след това отиват на гробището. В църквата се отслужват панихиди в памет на починалите.

Обичайно е да се посещава гробището на Черешова задушница. Тук хората почистват гробовете на близките си, палят свещ, казват молитва или просто стоят в мълчание. Добре е да се почистят и прелеят изоставените гробове. Раздават се сладкиши, кексове, питка, жито и задължително череши. Може да се раздеде и всяко любимо ястие на покойника.

Денят трябва да бъде прекаран спокойно. Добре е да се даде милостиня - в пари или храна. Хубаво е да се съберете вечер със семейството си около масата и да си спомните за починалите си близки.

Забранено е да се носи храна на гробове или да се оставя там. Не можете да носите алкохол на гробището, нито да го пиете. Когато се събират на масата, трябва да се избягват излишества в храната и алкохол.

Сватбите не са разрешени на Черешова задушница. Грубостта и кавгите също трябва да се избягват. Забранено е да се работи на полето, както и да се изършва тежък физически труд.

