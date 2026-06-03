Църковен празник на 4 юни: НЕ правете това, привлича болести и нещастие

Утре, 4 юни, е православният празник на Свети Митрофан, патриарх на Константинопол. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 4 май

Свети Митрофан е живял през III и IV век, период, когато християнството все още излиза от сянката на преследването и постепенно придобива официален статут в империята. Той произхожда от благородно и влиятелно семейство, живеещо във Византия, бъдещия Константинопол.

Баща му, Дометий, е брат на римския владетел Проб, което осигурило висок социален статус на семейството. Митрофан обаче избирал да служи на Църквата, вместо да се занимава със служене на владетеля, което е важен духовен избор за онази епоха.

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Митрофан първоначално служил във Византия, където се отличил като ревностен християнин и мъдър наставник. Впоследствие станал епископ на града. Той заемал поста във време, когато Византия все още не се ползвала със статут на имперска столица.

Когато император Константин Велики решил да премести столицата на Римската империя на изток и да създаде нов град – Константинопол, именно Митрофан станал един от първите духовни водачи, подкрепили тази историческа стъпка.

След основаването на Константинопол като нова столица на империята, Митрофан е признат за първи патриарх на града. Въпреки че титлата патриарх все още не е била официално установена по това време, църковната традиция го смята за първи предстоятел на Константинополската църква. Той участвал в развитието на църковната организация, подкрепяща разпространението на християнството и укрепването на властта в новата столица.

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Поради напреднала възраст и болест свети Митрофан не успял да присъства на Първия Вселенски събор в Никея (325 г.). Въпреки това, той изпратил своя наследник Александър, на когото поверил да представлява Константинополската църква.

Преданията свидетелстват, че Митрофан, още приживе, е предсказал бъдещото величие на Църквата и своевременно е предал управлението на своя наследник.

Свети Митрофан умира около 326 г. Погребан е в Константинопол и по-късно е канонизиран за светец.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани

Дъждът на 4 юни е знак, че лятото ще бъде плодородно, особено богата ще е реколтата от зърно. Спокойният вятър или пълното му отсъствие означава стабилно време през следващите дни. Южен вятър означава горещини през следващите дни.

Какво не може да правите утре? В народните традиции мързелът на този ден се счита за грях. Предците ни са се опитвали да използват всеки час от деня продуктивно, понякога дори умишлено са отлагали съня, за да свършат повече работа преди падането на нощта.

Докосването на рамото на друг човек също трябва да се избягва, тъй като се е смятало, че подобен жест може да пренесе болест или заболяване. Плуването в открити води също е било предпазливо, смятано за опасно и неподходящо през този период.

Какво може правите утре? Според народните вярвания на този ден е добре да се изпълни един обичай - торене на почвата. Тъй като по това време на година земята се подготвя за предстоящата реколта, торенето на този ден се е смятало за особено полезно. Вярвало се, че то полага основата за изобилна реколта през есента.

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