Църковен празник на 19 август: Поличбата, която вещае загуба на пари

В православния календар на 19 август е празникът на Андрей Стратилат и Преп. Теофан Атонски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 19 август

Свети мъченик Андрей е бил високопоставен римски военен офицер (стратилат - командир) в град Хризопол (днешна Искендерия, Египет). Той е бил известен с твърдостта и непоколебимостта си в християнската си вяра, въпреки натиска от властите.

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Когато започнало преследването на християните, Андрей открито отказал да принесе жертва на езическите богове. Заради това бил подложен на жестоки мъчения и накрая на мъченическа смърт – бил екзекутиран чрез обезглавяване (според обичаите на времето).

Заедно с Андрей са екзекутирани около 200 войници, както и съпругата и дъщеря му. Всички стават мъченици за вярата.

Свети Теофан, родом от Янина, живял през XV век. Приел монашески постриг в ранна младост в манастира Дохиар на Света гора Атон. Впоследствие бил избран за игумен на този манастир заради добродетелите си. Докато спасявал племенника си от турците, който бил насилствено отведен в Константинопол и там приел исляма, свети Теофан, с Божията помощ, освободил младия мъж, приютил го в манастира си и го благословил да приеме монашеските обети.

Братята, страхувайки се от отмъщение от турците, възроптали срещу светеца и той, не желаейки да сее раздори и смут, смирено се оттеглил от манастира Дохиар с племенника си, напуснал Света гора и отишъл във Верия. Там, в скита на Свети Йоан Кръстител, свети Теофан основал църква, посветена на Пресвета Богородица. Там той събрал монаси и им дал общежитие.

Когато манастирът укрепнал, светецът се оттеглил на ново място, Науса, където издигнал църква в чест на Светите Архангели и основал манастир. До края на дните си свети Теофан продължил да се грижи за монасите от двата манастира, които го смятали за свой общ баща. След като предвидил смъртта си чрез откровение и дал последните си наставления на паството си, светецът починал в дълбока старост в манастира Верия. Още приживе Господ прославил смирения светец: той имал дара да спасявя хората от гибел, да успокоява буря с молитвите си и да превръща морската вода в питейна.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 19 август

Ако времето е ясно и спокойно - есента ще бъде топла и суха. Ако на 19 август често гърмят гръмотевици, очаквайте студена есен. Ако на този ден има много комари и мушици, това означава, че есента ще бъде дъждовна.

Какво не бива да правите утре? На този ден не бива открито да обсъждате въпроси, свързани с пари или да планирате големи разходи, тъй като това може да доведе до големи загуби. Препоръчително е също да избягвате конфликти и спорове, тъй като хармонията и мирът могат да изчезнат от дома ви за дълго време.

Какво можете да правите утре? Вярващите се обръщат към Свети Андрей Стратилат с искрени молитви, молейки го за защита на родината си от войни и бедствия, а също и с надежда за изцеление от болести. Той е почитан като непоколебим защитник на воините, към когото вярващите се обръщат за сила и подкрепа по време на изпитания в битка, молейки за неговото покровителство.

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