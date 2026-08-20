Църковен празник на 21 август: Поличбите, които вещаят загуба на пари и проблеми

В православния календар на 21 август е празникът на Св. ап. Тадей, Св. мъченица Васа Хелеспонтска и Васа Солунска. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 21 август

Свети апостол Тадей - в Новия завет той е известен още като Юда Тадей или Юда, братът на Яков (да не се бърка с Юда Искариотски). Понякога е наричан просто Тадей, за да се различава от другите Юди. Тадей е един от дванадесетте апостоли на Исус Христос – най-близките ученици, натоварени със задачата да проповядват Евангелието по целия свят.

Прочетете също: Църковен празник на 8 август: Какво се счита за грях утре?

Според преданието, след Възнесението на Исус, апостол Тадей проповядвал християнството в различни страни. Има доказателства, че той е посетил Сирия, Месопотамия (днешен Ирак) и Персия, където е имал много последователи и е бил мъченически убит.

Света Васа е известна като мъченица – човек, който е изтърпял страдания и смърт заради вярата си в Христос, без да се отказва от християнството.

Точните дати на живота и родното място на Васа не са исторически записани, но преданието поставя живота ѝ по време на ранните гонения на християните, вероятно през 3-ти или 4-ти век сл. Хр. – период, когато християнството все още не е официално призната религия и е било обект на преследване от римските власти.

Васа е била мъченически убита заради вярата си. Според преданието, тя отказала да се отрече от Христос дори под заплаха от смърт, изтърпявайки мъчения и малтретиране, типични за мъчениците от онова време. Света Васа често е споменавана в общността на мъчениците, а името ѝ се появява в служби, молитвеници и акатисти, където се прославят нейната непоколебимост и вяра.

Прочетете също: Църковен празник на 7 август: Поличбата, която вещае проблеми в семейството

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 21 август

Ясното и топло време на 21 август означава, че есента ще бъде топла и суха. Ако вали на този ден, ще настъпи ранна студена есен. Мъглата сутринта на 21 август предвещава дъжд през следващите дни.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, посещението или приемането на гости на 21 август не се препоръчва, тъй като това може да доведе до спорове и неприятни ситуации. Добра идея е също така да бъдете бдителни по отношение на финансовите въпроси: най-добре е да отложите големи покупки и важни разходи за друг ден, за да избегнете потенциални загуби или проблеми.

Какво можете да правите утре? В молитвите си към апостол Тадей вярващите се обръщат към него с надеждата да получат подкрепа в най-трудните житейски изпитания. Те се молят ба светеца да ги защити и да им даде смелост и сила да преодолеят трудностите в живота.

Прочетете също: Църковен празник на 9 август: Какво се прави утре за късмет и благополучие