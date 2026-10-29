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Атакуваният с дронове кораб "Хорив" потъна частично

29 октомври 2026, 14:13 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на вътрешните работи на Румъния
Атакуваният с дронове кораб "Хорив" потъна частично

Корабът "Хорив", който дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла, съобщи maritime.bg. Припомняме, че той беше атакуван от морски дронове на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци. ОЩЕ: Удареният от дронове контейнеровоз недалеч от Калиакра е потънал

Съдът вече е легнал на дъното с кърмата си в район източно от Тюленово и нос Шабла. Над вода остава частично единствено носовата част. Той вече не лежи на дрейф, с което се ограничава до някаква степен потенциалната опасност за критична близост до крайбрежието.

По-рано днес корветът "Решителни" изчакваше край нос Калиакра, за да изпълни мисията си по неутрализиране на обърнатия кораб. Времето в района обаче бе лошо и възпрепятстваше операцията.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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