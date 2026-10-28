Църковен празник на 29 ноември: Поличбата, която вещае нещастие в дома

29 октомври е празникът на света мъченица Анастасия в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 29 октомври - традиции, обичаи и забрани

Света Анастасия е родена в Рим в семейството на сенатор Претекстат. Баща ѝ е бил езичник, а майка ѝ, Фауста, е била тайна християнка. Свети Хризогон е ръководил възпитанието ѝ, като я е учил на Светото писание и християнските заповеди. Благодарение на това Анастасия израснала мъдра и благочестива девица.

След смъртта на майка ѝ, баща ѝ я омъжил за езичника Помпилий. Анастасия, стремейки се да запази чистотата си, отказала да изпълни брачните си задължения под претекст за болест. По време на гоненията на християните при император Диоклециан, света Анастасия посещавала затворите, където били държани християните, и им помагала: хранила ги, превързвала раните им и ги насърчавала. Тя допринесла и за обръщането на езичниците в християнството.

В резултат на това Анастасия е била арестувана заради вярата си. След многобройни мъчения е била екзекутирана. Но дори и след смъртта, името ѝ се превръща в символ на смелост и вяра. Мощите ѝ стават източник на безброй чудеса и изцеления.

Народните поличби на този ден вещаят какво ще е времето в близко бъдеще. Предците ни са вярвали, че ако облаците се носят ниско на този ден, се очаква студено време или лошо време. Ако все още има листа по брезите, това означава, че ще има няколко топли дни. Ако гълъбите гукат силно, времето ще бъде топло.

Какво не бива да правите утре? Според народното поверие, на този ден не се препоръчва да се допускат непознати в дома – това може да доведе до загуба на благоденствие и хармония в семейството. Съпрузите също трябва да избягват кавги: всеки спор може да забави помирението с цели четиридесет дни.

На този ден, както и на всеки друг, църквата забранява да се лъже, да се клевети, да се използват лоши и нецензурни думи.

Какво можете да правите утре? На православния празник на Света Анастасия, овчарите отправят молитви към светицата заради вярването, че тя защитава стадата от болести и хищници. Същевременно вярващите молят светицата за здраве за себе си и своите близки, укрепване на вярата по време на гонения и изпитания и избавление от съмнения, трудности, тъга и униние.

Прочетете също: Църковен празник на 28 октомври: Какво НЕ бива да правят жените утре?