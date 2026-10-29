Радан Кънев: Скандал е - Радев каза на Румъния, че е виновна да предизвиква руснаците

Премиерът Румен Радев създава дипломатически скандал с Букурещ, като пред румънския посланик заявява, че Румъния, най-важният ни стратегически съюзник в ЕС и НАТО, сама си е виновна, че предизвиква руснаците. Това написа в в профила си във Facebook председателят на ДСБ и евродепутат от ЕНП Радан Кънев. ОЩЕ: Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

„Нов руски дрон, този път надлежно заснет и документиран, удря и потопява кораб с опасни товари край нос Калиакра. Оповестена е информация, че България е уведомена час по-рано от френски патрулен кораб (който патрулира по искане на Румъния, не на България…). Реакцията на властта - масово споделяне на пропагандната лъжа, че има “нова сглобка”, аргументира се той.

Кънев се обръща към управляващите: „Г-н премиер, г-жо вицепрезидент на премиера, г-н главен пропагандист и вицепремиер по човешкото развитие и клеветите във Фейсбук, да Ви успокоя. „Нова сглобка” няма, няма и да има. Сделка за втория тур имате само Вие - с Възраждане и Величие. ВСС не може да бъде избран без Вашите гласове. Дали работите с демократичната опозиция или правите странни сделки е Ваше суверенно решение и винаги е било“.

„Никоя “сглобка”, сделка и коалиция в последните три десетилетия не е била толкова опасна за националната сигурност и икономиката, колкото Вашето еднопартийно управление. Конкурирате се само с еднопартийния кабинет на Виденов. Тоест - със себе си“, завършва Кънев.