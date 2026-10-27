Църковен празник на 28 октомври: Какво НЕ бива да правят жените утре?

28 октомври е празникът на светите мъченици Терентий Неонила и Света Параскева в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 28 октомври - традиции, обичаи и забрани

Терентий е бил християнски свещеник, а съпругата му Неонила - вярна последователка на Христос. Те отгледали седем деца: Сарвил, Фото, Теодул, Йеракс, Нита, Вила и Евникия. Всички живели благочестив живот и изповядвали вярата в Исус Христос.

По време на преследването на християните семейството е арестувано от езичници и подложено на жестоки мъчения - двамата съпрузи били измъчвани, раните им били заливани с оцет, а след това телата им били изгорени. Въпреки всички мъки, те са останали верни на Христос.

Света Параскева е родена през трети век в град Епов (сега част от Турция) в благочестиво християнско семейство. Още от ранна младост тя демонстрирала дълбока вяра, отрича брака и материалните притежания и се посветила на служене на Бога. Параскева се посветила на строг пост, молитва, милосърдие и състрадание, помагайки на бедните, болните и отхвърлените.

Параскева е живяла по време на гоненията на християните при император Диоклециан (края на III - началото на IV век). Заради предаността си към Христос и проповядването на вярата е била арестувана. Светицата е била измъчвана заради вярата си, но останала непоколебима. Според преданието е била измъчвана и накрая обезглавена, като е претърпяла мъченическа смърт.

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Вярва се, че ако този ден е сух и слънчев, зимата ще бъде студена, но без обилни снеговалежи. Вятърът на 28 октомври означава силни ветрове и снежни бури през зимата. Гъстата мъгла и росата на 28 октомври са добър знак за бъдеща реколта.

Какво не бива да правите утре? На този ден е най-добре да се въздържате от спорове и конфликти - не се карайте, не уреждайте спорове с роднини или мъже и не отказвайте помощ на нуждаещите се. Жените трябва да бъдат особено внимателни: най-добре е да не перете дрехи, да не шиете, да не плетете, да бродирате или да предете - енергията на деня не е благоприятна за работа с платове и конци.

Какво можете да правите утре? Вярващите се обръщат към Света Параскева с молитви за щастлив брак и семейна хармония, за даряване на дете, лесно раждане и здраве на бебето. Освен това, хората често се обръщат към света Параскева за мъдри съвети в търсене на подкрепа и напътствия в трудни житейски обстоятелства.