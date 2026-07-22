Църковен празник на 23 юли: Какво НЕ бива да правите утре, носи бедност и нещастие

Утре, 23 юли, според православния календар е денят, в който църквата почита паметта на светите мъченици Трофим, Теофил, Св. свщмчк Аполинарий, еп. Равенийски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 23 юли

Трофим, Теофил и техните спътници са били християни, живеещи в Ликия (историческа област в Мала Азия, сега част от Турция). По време на управлението на римските императори, които активно преследвали християните, те били арестувани заради вярата си в Христос.

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На процеса те отказали да принесат жертви на езически богове, за което били жестоко измъчвани. Въпреки мъченията обаче те отказали да се отрекат от вярата си, за което били екзекутирани – вероятно обезглавени.

На 23 юли църквата почита и Свети Аполинарий. Според житието му, Аполинарий е родом от Антиохия и пристига в Рим с апостол Петър, където участва в проповядването на християнството. След това е ръкоположен за епископ и изпратен в Равена. Пристигайки в града като скитник, той се настанява при местния войник Ириней и привлича вниманието на гражданите, като изцелява слепия му син. След като изцелява жената на трибуна, той построява църква в дома му, отслужва служби и кръщава гражданите. Житието съобщава, че през първите 12 години от престоя си в града Аполинарий ръкополага двама свещеници и дякони, както и шестима други духовници за църквата в Равена .

Когато християнската общност се разраснала, Аполинарий бил докладван на градския управител Сатурнин, който го повикал и заедно със свещениците на равенския капитолий се опитали да го убедят да се поклони на статуята на Зевс. Заради отказа си той бил подложен на мъчения.

Аполинарий продължил проповядването си, заради което бил многократно преследван от местните езичници. Християнската общност построила малка църква извън града на морския бряг, където Аполинарий отслужвал литургията и кръщавал. След няколко години той бил изгонен от града и проповядвал известно време в провинция Емилия, преди да се завърне в Равена. Житието му съдържа разказ за второто му изгнание и чудотворното му спасяване по време на буря по пътя за Илирик.

Аполинарий е убит мъченически при император Веспасиан след повече от 28 години управление на църквата в Равена. По заповед на градския управител Демостен той е поставен под стража, но стотникът, таен християнин, го освобождава от града през нощта.

Аполинарий умира на 23 юли 75 г. и е погребан от местни християни в Класе, пристанищния район на града. След откриването на мощите му, през втората четвърт на шести век върху гроба на светеца е построена базиликата „Сант'Аполинаре ин Класе“, а мощите са поставени в криптата.

Поличби, традиции, обичаи и забрани на 23 юли

Ако денят е ясен и горещ - очаквайте мразовита зима, дълга и топла есен. Ако небето е покрито с облаци, но няма дъжд - очаква се облачна, дъждовна есен. Ако вали на 23 юли, ще вали през следващите 40 дни.

Какво не бива да правите утре? Отказът от помощ и милостиня, както и скъперничеството, са строго забранени – в противен случай могат да доведат до сериозни заболявания. Народните поличби съветват да не се лежи дълго време в леглото на този ден, тъй като прекомерният сън лишава човек от благополучие, а мързелът унищожава богатството. Друга строга забрана е чупенето на клонки от калина, тъй като това носи нещастие

Какво можете да правите утре? В народната традиция този ден се смята за благоприятен за започване на нови начинания – струва си да действате решително и да положите максимални усилия, тъй като всички усилия на този ден ще дадат добри резултати. Ако решите да предложите брак или да организирате сватба на 23 юли, това обещава силен, дълготраен и щастлив съюз.

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