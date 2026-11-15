Църковен празник на 16 ноември: Поличбата, която вещае проблеми с парите

16 ноември е празникът на Свети апостол и евангелист Матей в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 16 ноември

Свети Матей е роден в малкото градче Капернаум на брега на Галилейското езеро. Семейството му е било еврейско, а баща му Алфей е бил обикновен занаятчия. От детството си Матей се отличавал с любопитството и желанието си да опознае света, но животът го принудил да живее като събирач на данъци за римляните. По това време тази професия била престижна: хората, които събирали данъци били смятани за предатели на собствения си народ.

И все пак Матей никога не престанал да се интересува от живота на хората. Той слушал внимателно разговорите на търговци, учители и религиозни водачи.

Когато Исус минавал покрай него, Той погледнал Матей и изрекъл само думите: „Следвай Ме“. Матей почувствал, че в него се разпалва истински огън. Той оставим кутията с данъците и последвал Христос.

По време на обучението си при Исус, Матей бил пленен от дълбочината на Неговите думи. Той станал свидетел на изумителни чудеса – изцеление на болни, прогонване на зли духове, хранене на хиляди с хляб и риба. И всичко това било съпроводено с поучение: Исус обяснил, че истинското богатство не са парите, а любовта, вярата и милостта.

Когато Исус бил разпънат на кръста, Матей, както много от учениците, бил обзет от смесица от страх и отчаяние. Но след Възкресението му той видял как страхът му отстъпил място на вярата: Христос му се явил, потвърждавайки мисията Му. Оттогава Матей проповядвал в различни земи: Юдея, Етиопия, Персия и, според преданието, дори в Арабия. Той говорил за милост, вяра и покаяние, а думите му докосвали сърцата дори на онези, които преди това се смятали за грешници.

В същото време Матей останал смирен: не търсел слава, винаги подчертавайки, че цялата мъдрост и сила идват от Христос. Евангелието от Матей, което той пише по-късно, се превръща в пътеводител за поколения вярващи.

Преданията разказват, че Матей е претърпял мъченическа смърт, въпреки че точните обстоятелства са неизвестни.

Какво не бива да правите утре? Според народните поверия, броенето на дребни пари на 16 ноември трябва да се избягва, тъй като се е смятало, че това води до финансови затруднения за цялата година. Също така, в миналото предците ни са очаквали силни ветрове на този ден и са се опитвали да прекарват възможно по-малко навън - вярвало се е, че тези ветрове влияят негативно не само на стопанството, но и на здравето на хората.

Какво можете да направите днес? На православния празник Свети Матей хората се обръщат към него с молби за защита от изкушения, укрепване на вярата и подкрепа във финансови и житейски въпроси. Светецът се смята за покровител на онези, които работят с пари или се занимават с творчески начинания, а също така вдъхновява писатели, журналисти и всички, които се стремят да създават доброта и красота чрез словото си.

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