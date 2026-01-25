Църковен празник на 26 януари: Защо задължително трябва да отворите прозорците на дома си този ден

На 26 януари православната църква почита преподобни Ксенофонт и дружината му. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 26 януари

Ксенофонт бил богат и благочестив християнин от Константинопол. Той и съпругата му Мария имали двама сина, които изпратили в Бейрут, за да получат образование. По време на пътуването корабът им претърпял корабокрушение, синовете им изчезнали и всички ги приели за мъртви. В действителност Аркадий и Йоан били спасени и станали монаси. Известно време по-късно Ксенофонт и Мария решили да тръгнат на поклонение до свети места. По време на това пътуване те случайно срещнали синовете си в един манастир. След тази среща те самите дали монашески обети и посветили живота си на служба на Бога.

Какво не бива да правите на 26 януари

На този ден е забранено да се клюкарства, да се псува или да се карате. Според народните вярвания, не бива да чистите дома си на този ден. Тази забрана се отнася най-вече за пода - на празника на 26 не бива да го миете. На този ден не сваляйте никакви амулети от врата си.

Народни поличби и традиции за 26 януари

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден. Звездната нощ вещае богатата жътва на лен през новия сезон. Ако денят е тих и ясен, това означава, че пролетта ще бъде ранна и топла. Ако се чува пеене на птици, това означава затопляне на времето. Снежната буря показва, че краят на зимата ще бъде суров.

На този ден е важно да се извърши един важен ритуал - отворете прозорците. Вярва се, че по този начин душите на починали роднини ще могат да влязат в дома ви. Освен това на този ден е уместно да се запали свещ в църквата за упокой на душите на мъртвите. В противен случай починалият може да безпокои живите роднини.

