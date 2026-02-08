Църковен празник на 9 февруари: Защо на този ден НЕ трябва да се мързелува

Днес, 9 февруари, е празникът на Свети великомъченик Никифор в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този този църковен празник.

Църковен празник на 9 февруари

Никифор е живял през трети век в Сирийска Антиохия. Неговата история е тясно свързана със свещеник Саприкий, с когото първоначално е бил приятел, но по-късно между тях възникват раздори. Никифор и Саприкий били близки приятели, но се разделили поради кавга. Никифор, осъзнавайки греха на враждата, многократно правил опити да се помирят, но Саприкий оставал непоколебим и не желаел да му прости. През този период в Римската империя започват гонения на християни по заповед на император Валериан (253-260). Саприкий е заловен и принуден да се отрече от вярата си, но той непоколебимо изповядва Христос. За това е осъден на смърт чрез обезглавяване.

Когато Саприкий бил отведен на екзекуция, Никифор отново се втурнал към него, молейки го да му прости заради Христа. Но Саприкий, въпреки че бил готов да умре за вярата си, останал коравосърдечен и не простил на Никифор. Миг преди екзекуцията си, Саприкий, изпълнен с гордост, се ужасил от смъртта и се отрекъл от Христос, молейки за милост. Палачът го освободил. Тогава Никифор, виждайки отстъпничеството на Саприкий, изповядал вярата си и доброволно приел мъченичество.

Традиции, обичаи и забрани на 9 февруари

На този ден е забранено да се вдигат каквито и да е предмети от земята, тъй като те могат да бъдат прокълнати. Постиженията на децата не бива да се омаловажават, в противен случай те ще спрат да се стремят към целите си.

От този ден нататък времето се смята за пролетно, а зимата се оттегля. Хората казват: „На Никифоровден нощта е тъмна — зимата бяга.“

На църковния празник 9 февруари, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява ругатните, обидите, лъжите, мързела, клюките, алчността, завистта, отмъщението и отчаянието. Отказът на помощ, пожелаването на вреда или нараняването на животни са забранени.

Според народните вярвания не е препоръчително да започвате или планирате каквито и да било проекти. Мързелът и безделието също не се препоръчват.

На този православен празник хората се обръщат към свети Никифор, молейки се за помощ и застъпничество пред Господа. На този ден хората трябва да поискат прошка и да простят на онези, които са им причинили зло.

Никифоровден се смята за благоприятен ден за изцеление: ако започнете лечение днес, болестта скоро ще отшуми. На празника можете и трябва да работите – започнете пролетно почистване. Разрешено е да се пере, но мързелът е грях. Вярва се, че мързелуването на този ден носи беди и нещастия.

