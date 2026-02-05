Църковен празник на 6 февруари: НЕ правете това утре, носи лош късмет и безпаричие

Утре, 6 февруари, е празникът на светия монах Вуколав православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 6 февруари

Свети Вукол е живял през I век и е бил ученик на апостол Йоан Богослов. Именно Йоан го е назначил за епископ на град Смирна (днешен Измир в Мала Азия). Вукол принадлежи към първото поколение епископи, директно наставлявани от апостолите. Той ръководел християнската общност в Смирна по време, когато Църквата едва се е формирала и е била подложена на постоянно гонение от езическите власти.

Преди смъртта си, Свети Вукол ръкоположил Свети Поликарп Смирнски (също бъдещ мъченик и велик баща на Църквата) за свой наследник – още един важен знак за апостолска приемственост.

Прочетете също: Църковен празник на 1 февруари: Какво да купите и да оставите на масата на този ден, за да имате късмет цяла година

Свети Вукол починал мирно, без да претърпи мъченическа смърт, което било рядкост за християните от онова време. Погребан е близо до Смирна.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 6 февруари

Според народните вярвания, ако на този ден е слънчево, тогава силните студове ще продължат дълго време. Размразяване на 6 февруари означава, че зимата все още не си е тръгнала и може да се завърне.

Народната традиция предупреждава за домашни кавги и шумни спорове, тъй като се смята, че това може да прогони късмета от дома. Не се препоръчва да се вземат пари назаем или да се изнасят вещи от дома - според легендата щастието може да напусне къщата заедно с тях. Също така, на 6 февруари не се одобряват прибързани и съдбовни стъпки: важни решения, подписване на споразумения или договори могат да се превърнат в безразсъдни авантюри и непредсказуеми последици.

Прочетете също: Църковен празник на 3 февруари: НЕ носете дрехи в този цвят, привлича мъка и тъга

В деня на православния празник вярващите се обръщат с молитви към светия монах Вукол, молейки за неговото застъпничество пред Господа. Най-често те се молят за здравето на своите близки, укрепване на семейството и изцеление от болести. Според народното поверие, свети Вукол се грижи особено за сърдечните дела - към него се обръщат тези, които мечтаят да намерят любов, да срещнат своята сродна душа и да създадат силно семейство.

Според църковните традиции на 6 февруари се блажи.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 2 февруари, спазват се редица традиции и обичаи