Църковен празник на 7 февруари: Какво ястие се приготвя в памет на починалите

Утре, 7 февруари, е празникът на свети монах Партений, епископ Лампсакийски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 7 февруари

Свети Партений е роден в град Мелитопол в Мала Азия в семейството на дякон на Христовата църква. От ранно детство е възпитаван в духа на християнската вяра, благочестие и любов към Светото писание. Въпреки че не е получил задълбочено светско образование, Господ го е дарил с особено духовно разбиране и мъдрост, надминаващи книжните знания.

Още от ранна възраст Партений се отличавал с милосърдието си към бедните и нуждаещите се. Той раздавал всичко, което печелел със собствения си труд, на нуждаещите се, виждайки в това служба на самия Христос.

Заради праведния си живот и ревностната си вяра, свети Партений е ръкоположен за презвитер. Още през този период Господ е открил чрез него особена благодат - дара на изцелението и прогонването на нечисти духове. Светецът е лекувал болните с молитва и слово Божие, без да си приписва никакви заслуги, а насочвайки всички да благодарят на Бога.

Славата му на лечител и духовен наставник се разпространила далеч отвъд родния му град и много хора се обръщали към него за помощ и напътствия.

По време на управлението на император Константин Велики, свети Партений е назначен за епископ на град Лампсаки, важен център на Мала Азия, където все още са се запазили силни езически традиции. Като архипастир той ревностно се грижи за утвърждаването на християнската вяра, изкоренявайки идолопоклонството не със сила, а със словото на истината, кротостта и личния си пример.

Благодарение на неговите проповеди много езичници били кръстени, а в града и околностите му били построени християнски църкви. Свети Партений съчетавал епископското си служение с аскетичен живот, оставайки пример за смирение, пост и молитва.

Животът на светеца свидетелства за множество чудеса, извършени чрез неговите молитви. Той изцелявал тежко болни, изгонвал демони, помагал на хора в скърби и духовни скитания. Особено забележим бил дарът му на духовно разсъждение, благодарение на който обръщал грешниците към покаяние.

Свети Партений никога не е търсил човешка слава, избягвал е почести и винаги е подчертавал, че всички чудеса се извършват не с неговата сила, а с Божията благодат.

Светият монах Партений мирно се оттеглил към Господа в дълбока старост. Смъртта му била повод не само за скръб за паството, но същевременно и на духовна радост, защото всички вярвали, че техният архипастир е получил венеца на правдата.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 7 февруари

Ако по храстите има пухкав сняг, това означава силни студове през следващите дни. Ако птиците летят ниско, това вещае до ветровито или променливо време.

Според древните вярвания, 7 февруари не е добър ден за сватба, тъй като в народната традиция този ден се е смятал за ден на траур и всякакви шумни празненства са били неуместни. Съществува и поверие, че зелените дрехи могат да донесат беди и неприятности.

Според древен обичай, домакините трябва да приготвят баница с лук, която се раздава на нуждаещите се. Според други народни традиции, баницата с лук трябва да се изнасе извън прага на къщата - като символично ястие за душите на починали роднини.

