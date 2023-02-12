Св. Мелетий Антиохийски
На същия ден - св. Антоний, Архиепископ Цариградски - подвизавал се в благочестие. Починал в 880 година
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
Сохранени до наше време са една беседа на св. Мелетий за единосъщния Син Божи с Бог Отец и негово писмо към император Йовиан за изповядването на Светата Троица. Мощите на св. Мелетий били пренесени от Константинопол в Антиохия.
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