Webground
Днес 18 Вчера 135

Св. Мелетий Антиохийски

198
Св. Мелетий Антиохийски
Снимка: iStock

Св. Мелетий, Архиепископ Антиохийски - страдал от еретиците за православната вяра. На три пъти пращан на заточение. Участвал на Втория Вселенски събор Константинополски (381 г.), на който защищавал твърдо православните истини. Починал преди закриването на събора.

На същия ден - св. Антоний, Архиепископ Цариградски - подвизавал се в благочестие. Починал в 880 година

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

Сохранени до наше време са една беседа на св. Мелетий за единосъщния Син Божи с Бог Отец и негово писмо към император Йовиан за изповядването на Светата Троица. Мощите на св. Мелетий били пренесени от Константинопол в Антиохия.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПРАЗНИЦИ:

Св. свещеномъченик Власий, епископ Севастийски

Свети Харалампий

Свети Никифор

Пророк Захария

Св. Лука Еладски

Света Доротея

Света Агатия

Исидор Пелусиотски

Св. праведен Симеон Богоприемец

Отбелязваме Сретение Господне

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
"Салих и пътят" - част II: Ислямът в българската политика (ВИДЕО)

Със Салих ви запознахме в първия репортаж за него миналата с...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Св. Мелетий Антиохийски
Св. Мелетий Антиохийски

Св. Мелетий, Архиепископ Антиохийски - страдал от еретиците за православната вяра. На три пъти пращан на заточение. Участвал на Втория Вселенски...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)
Гигантски разлом изникна в Турция след земетресението (ВИДЕО)

Гигантски разлом се появи при село Тепекхан Хатай в Турция в резултат на катастрофалното земетресение от 6 февруари. Видеа от мястото показват...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"
ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

Размерът на руското крушение при Угледар (Въгледар, Вухледар) досега изглежда стават все по-видим и се признава дори от руски източници. "Помните...