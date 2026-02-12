Месопустна задушница 2026: Кога се пада и как правилно да се почете паметта на починалите

Православният календар включва специални дни, когато вярващите молитвено си спомнят за починалите християни. Тези дни се наричат ​​Задушница. Първият от тези дни е Месопустна задушница, която предшества началото на Великия пост.

Месопустна задушница 2026

Според църковните разпоредби е обичайно в събота да се почитат починалите. Първата Задушница за годината е така наречената Месопустна задушница. Името ѝ произлиза от традицията за постепенно въздържане от месо преди Великия пост.

Датата на Задушница в навечерието на Великия пост се променя всяка година, тъй като зависи от датите на самия Велики пост. Месопустна задушница тази година се пада на 14 февруари. Тя предшества Месни заговезни (15 февруари 2026 г.) и поставя началото на подготовката за Великия пост.

Обичаи на Месопустна задушница

На този ден най-важното е молитвата за починалите. Вярва се, че молитвите на живите помагат на душите на мъртвите да намерят мир и прошка за всичките си грехове. В такива дни в църквите се провеждат заупокойни литургии и панихиди, четат се специални молитви за упокой на душите. Вярващите предварително записват имената на починали роднини, за да може свещеникът да ги прочете по време на службата.

Месопустна задушница: Колко и какви ястия се слагат на трапезата?

Ако не е възможно да отидете на църква, можете да се молите у дома: запалете свещ или лампада пред иконите и прочетете заупокойните молитви със свои думи или от молитвеник.

След църковната служба мнозина отиват на гробището и подреждат поменна маса у дома.

На Месопустна задушница задължително се раздава варено жито, подсладено със захар или мед, което се нарича коливо. Към него могат да се добавят стафиди, пудра захар или дребни бонбонки. В подавката може да се сложи колбас, както и кашкавал, тъй като все още е разрешена консумацията на месо. В подавката се слагат още солени питки, кексове, дребни сладки, плодове.

Освен варено жито на трапезата задължително се слага обредна питка, както и солени хлебчета. Питката задължително трябва да е кръгла, защото кръгът се счита за символ на безсмъртието. В нея се слага и се пали свещ, за да се почете паметта на мъртвите.

Какво се прави по традиция на Месопустна Задушница?

Също така е обичайно на този ден да се вършат добри дела: да се помага на нуждаещите се, да се дава милостиня или да се участва в благотворителност.

Месопустна задушница - основните забрани

На този ден е важно да избягваме светските забавления. Поменът на починалия не трябва да се превръща във формалност или шумен празник. Не бива да пиете алкохол, особено на гробище, а също така не бива да оставяте храна върху гробовете - бисквитки и бонбони трябва да се дават на други посетители или дори на случаен минувач. Шумните разговори, смехът, музиката и всякакви забавления противоречат на православната традиция и отвличат вниманието от молитвата;

Не можете да се карате, да изяснявате конфликтни ситуации, да проявявате раздразнение или гняв.

Няма пряка забрана за работа на този ден, но е по-добре да се избягва суматохата, която разсейва от молитвата.

Основното правило на Месопустната събота е да се помни, че денят е предназначен за молитва, тишина и почтително възпоменание на мъртвите. В същото време човек трябва да избягва прекомерната тъга: смъртта не означава край на живота, а унинието е един от седемте смъртни гряха.

Какво се раздава на Месопустна задушница?