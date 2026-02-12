Месни заговезни 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Месни заговезни винаги се празнува 1 седмица преди Сирни Заговезни (22 февруари) и 8 седмици преди Великден, който тази година е на 20 април. Тази година Месни заговезни се пада на 15 февруари. Това е последния ден, в който може да се яде месо. След това по време на Сирната седмица или Сирница могат да се ядат само сирене, яйца и мляко, а от 23 февуари започва строг пост, който включва само растителна храна без никакви животински продукти и без растителна мазнина. Олиото е разрешено само през съботите и неделите.

Месни заговезни: Църковни и народни ритуали

В събота (14 февруари) срещу Месни заговезни е Голяма Задушница, известна още и като Месопустна задушница. На този ден се почита паметта на мъртвите като се ходи на гробищата, палят се свещи, казва молитва за опрощение, раздават се подавки с варено жито, плодове, сладкиши, колбаси, млечни продукти.

На Месни заговезни семейството се събира на празнична вечер. Традиционно се ядат само месни ястия, защото след това консумацията на месо е забранена до края на Великденския пост. В седмицата след Месни заговезни до Сирни заговезни е позволено да се ядат яйца и млечни продукти. Това са и последните дни, в които са разрешени веселби и шумни събирания преди началото на най-строгия пост в годината - Великденския пост.

Месни заговезни 2025 г.: Последният пир преди поста – традиции и рецепти за празничната трапеза

По стара традиция на трапезата задължително се слагат ястия, приготвено от домашна кокошка или петел. Вярва се, че тези домашни птици са символ на изкупление на греховете.

Друга традиция повелява младото семейство да отиде на гости на своите кумове, а след това и при родителите на булката. Задължително младоженците носят дарове на своите кумове, както и обредна пита и нещо сладко.

Друг стар обичай, свързан с езическите традиции, е паленето на огньове и прескачането им. Вярва се, че огънят изгаря всичко лошо. Освен това носи просветление и пречиства. Също така той изгаря всичко лошо - болести, лоши помисли.

Месни заговезни - какво се прави за късмет през цялата година

Връзването на люлки и люлеенето на тях за здраве е друг обичай. Вярва се, че момите и момците, които се люлеят на тях, ще се задомят скоро. Вярва се, че също така, че люлеенето прогонва лошото и подготвя душата за предстоящото пречистване, свързано с поста.

Седмицата до Месни Заговезни се нарича от църквата Неделя на Страшния съд и в църковните служби се припомня Евангелието от Матея, глава 25. В нея Исус Христос слиза за втори път на земята и разделя хората - на едните дава небесното царство заради добротата им, а другите изпраща в Ада заради лошите им постъпки.

Забрани на Месни заговезни

Забранено е да се започват конфликти, да се използват обидни думи и да се клевети. Също така е забранено да се извършва тежка физическа работа. Трябва да се избягва тежката домакинска и полска работа.

