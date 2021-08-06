Амeрикaнcкия бoмбaрдирoвaч Б-29 хвърля aтoмнa бoмбa над Хирошима

Какво мислите за докторантурата на кандидат-премиера на ИТН Пламен Николов и за плагиатския скандал с кандидата им за МВР министър Петър Илиев?

За докторантурата е само пушилка, но в случая с Петър Илиев си е скандално

Само набеждават Илиев, но за докторантурата с Николов понамирисва и трябва да се провери

И двете са медийни залъгалки, нищо вярно

И в двата случая медиите показаха виновни хора, които искат да ни управляват