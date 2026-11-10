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Световен шампион проговори за интереса от Барселона и Реал Мадрид

10 ноември 2026, 21:31 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Световен шампион проговори за интереса от Барселона и Реал Мадрид

Педро Поро стана световен шампион с Испания през лятото, като беше един от най-важните играчи в състава на Луис де ла Фуенте в САЩ, Канада и Мексико. Десният бек е един от най-добрите играчи на позицията си, като много клубове имат интерес към него заради малкото на брой футболисти от висока класа по десния фланг на отбраната. Гигантите Барселона и Реал Мадрид са сред въпросните отбори, а Поро коментира интереса от тяхна страна в интервю за "SPORT".

Педро Поро: "Всичко е както преди"

На първо място Педро Поро говори за това как се чувства, тъй като лекуваше контузия: "Добре съм, наистина много добре. Възстанових се. Както казахте, постепенно увеличавах игровите си минути според предварително изготвения план и се чувствам отлично". Десният бек сподели как се отнасят съотборниците му след спечеления Мондиал: "Всичко е както преди. Винаги съм казвал, че идвам със същото смирение, с много гордост и с желанието да помагам на отбора максимално. Наистина отборът ми отдаде заслужено признание, както се видя. Много е хубаво, когато клубът ти се отнася така с теб. Много съм щастлив".

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Педро Поро

"Имам договор с моя клуб и съм много щастлив"

Поро отговори на въпрос дали се смята за един от най-добрите десни бекове в света: "Това оставям на хората. Аз се опитвам да се концентрирам върху себе си и работата си. Ако вие казвате това, благодаря много, но искам да продължа да работя със същото смирение. Надявам се да има още успехи". Накрая испанецът говори и за интереса от страна на Барселона и Реал Мадрид: "Както вече казах, имам договор с моя клуб и съм много щастлив там. Трябва да уважавам това. Разбира се, футболът е такъв - появяват се новини и слухове, но сега съм концентриран върху националния отбор, а след това ще видим".

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Барселона Реал Мадрид Тотнъм
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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