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По подозрение в шпионаж за Русия: Великобритания арестува високопоставен военнослужещ от армията на САЩ

10 ноември 2026, 23:52 часа 718 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
По подозрение в шпионаж за Русия: Великобритания арестува високопоставен военнослужещ от армията на САЩ

Високопоставен военнослужещ от американската армия е арестуван във Великобритания по подозрение, че е оказвал съдействие на руското разузнаване, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс. Мъжът, който е 41-годишен, е бил задържан в района на град Глостър в Западна Англия и остава в ареста в полицейски участък в Лондон.

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Американският военнослужещ е арестуван по подозрение за нарушаване на чл. 1 и чл. 3 от британския Закон за националната сигурност, които се отнасят до придобиване или разкриване на защитена информация и подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба.

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Полицията уточни, че държавата, с която са свързани обвиненията, е Русия. „Този важен арест е свързан с обвинения в шпионаж, които предизвикват изключително сериозна загриженост от страна на САЩ и нашите съюзници“, заяви директорът на ФБР Каш Пател.

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Бригаден генерал Шон Стинчън, който е начело на Командването за контраразузнаване на армията на САЩ, на свой ред каза: „Предполагаемото поведение на старши военнослужещ, на когото е била поверена чувствителна по естество информация, е отрезвяващо напомняне, че вътрешните заплахи са реални и постоянни“.

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Великобритания арест руски шпионаж американски военен руско разузнаване
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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