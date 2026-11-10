"За 9 години не могат да турят 40 табла, но могат да вдигнат наказанията със 150%": Полина Паунова с коментар след трагедията на "Тракия"

"От 2017 г. насам не могат да турят 40 табла по магистралата, но могат да вдигнат наказанията със 150%". Това написа в коментар на профила си във Facebook журналистката Полина Паунова. Повод за публикацията й е трагедията на магистрала "Тракия", където при верижна катастрофа загинаха 12 души, а близо 50 бяха ранени.

Ето какво написа на профила си Полина Паунова:

На 7 април 2025 г. в качеството си на президент настоящият министър-председател Румен Радев казва “войната по пътищата е породена от безхаберие и чувство за безнаказаност”. Няколко дни по-късно пък тогавашният премиер от ГЕРБ Росен Желязков твърди, че “действията срещу войната по пътищата няма да бъдат стихийни, а ще бъдат постоянни”.

Ако се върнем по-назад във времето (октомври 2022 г.) отново Румен Радев в качеството си на президент и в обръщение към 48-то Народно събрание поставя въпроса за недостатъчно ефективните законови механизми за справедливост при престъпленията на пътя, включително при причиняване на смърт от пияни и дрогирани водачи. “Очаквам наистина сериозни мерки, защото ширещата се безнаказаност уронва вярата в държавността”, казва той. (Обръщението се намира на сайта на президентствотото).

Мерките не закъсняват. Само за две години: между цитираните по-горе (тоест между 2023-та и 2025 г., защото изказването на Радев е направено в края на 2022) парламентът ударно завишава наказанията, предвиждани в НК за транспортни престъпления. Например: основният състав за причиняване на смърт по непредпазливост е с увеличена долна граница със 150%. Това се случва по надлежния ред: депутати предлагат, парламентът гласува. При особено тежки случаи: преди 2023 г. законът предвижда между 3 и 10 години затвор, а през 2023 г. санкцията става от 5 до 12 години. През 2025 г. Народното събрание увеличава наказанието и то вече е от 8 до 12 години. Когато става дума за квалифициращи обстоятелства пък (например: алкохол, наркотици и прочие) в началото НК предвижда за причинена смърт при въпросните обстоятелства наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода. През 2023 г. минималният срок е увеличен на 5 години, а през 2025 г - на 10 години. При особено тежките случаи минималната санкция се увеличава от 5 на 10 години през 2023 г., а две години по-късно достига 15 години затвор.

Оставяме настрана непрестанното завишаване на глобите и измислянето на изцяло нови наказтелни състави.

Ако погледнете мотивировката на тия непрестанни завишавания на наказанията - все благовидни аргументи. Ще борим войната по пътищата, ще спасяваме хората от сигурна смърт, “ние всички искаме да спрат хората да умират” (по Кирил Добрев). Дават се интервюта, изпускат се едни придихания в ефир, обещават се още по-сурови наказания. Ако пък не са обещани - ето на, президентът поставя темата на дневен ред пред парламента. Всичко се гласува в името на нацията и нейното благоденствие.

Във всичките тези години, а и по-назад, експерти предупреждават, че завишаванията на наказанията не вършат никаква работа. Че те са законодателн ПР, до който прибягват хора, които а) не се интересуват истински дали съгражданите им умират на пътя и б) който не води до намаляването на катастрофите.

Днес, във връзка с трагедията на магистрала “Тракия” в Мediapool и Капитал бяха публикувани текстове как държавата буквално е зачеркнала проект 40 информационни табла, които е можело да бъдат поставени на магистралата. Тия електронни табели тъкмо това следва да правят: да предупреждават шофьорите за опасност. Казано накратко: преди 9 години държавата пуска поръчка за информационни табла на магистралата, подписва договор, но през 2022 година той е прекратен.

Хронологията е покъртителна (и без загиналите хора днес, а с тях е повече от мрак - не знам каква е думата). Като цяло това са едни европейски пари (дори не са от нашия бюджет). Поръчката е обявена през 2017 г., но процедурата е била толкова бавна, че договорът е сключен три години по-късно. През март 2020 г. въпросният договор е подписан. Договорът предвижда изпълнение за 730 дни. През 2021 г. се оказва, че трябва да се променят предвидените места за изграждане на 40-те електронни информационни табла. Новите локации са съгласувани с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и през август 2021 г. са одобрени, след което изпълнителят трябва да преработи техническия проект. Анексът обаче не дава ясна хронология какво се случва след одобряването на новите места и как преработката на проекта се отразява на разходите. Изведъж обаче започва да се говори за увеличаване на стойността на договора.

Така всичко се разтурва през 2022 г.

За да е още по-цинично: при разтурването АПИ си запазва правото да откриев и проведе нови процедури за информационни табла. От 2022 г. досега при никое правителство - нито редовно, нито служебно подобно нещо не се случва.

Казано по-едро: от 2017 г. до 2026 г никой във властта (а това са всички играчи, без изключение: от ГЕРБ и ДПС, в гарнитура с ИТН, през ПП и ДБ, до всички творения на Радев, в това число и редовния му кабинет) не си е мръднал пръста да тури едни предупредителни табели на магистралите. Парите за това са били готови. И са загубени.

Впрочем, тия пари са били европейски, не български. Но днес, според Костадин Костадинов - Урсула фон дер Лайен дошла у нас и донесла смъртта в България. Не, бе квазиродолюбче с ватенка, ти и всички дето обслужваш (а обслужваш цялата палитра - от ГЕРБ и Пеевски до Прогресивна България - я с гласуване в парламента, я с гласуване с президент) дружно не давате и пет пари за хората в тая държавата. А изказването ти от днес показва, че не се вълнувате нито от живите, нито за жалост от умрелите - щом и това сте готови да обърнете на безмсилени идеологически приказки.

Ключово обаче е друго: следващият път, когато някой в костюм каже, че много го е еня за войната по пътищата и ще предложи по-високи наказния в НК, той мигом да бъде дисквалифициран (да не кажа друго). Защото съвсем очевидно (проверено от живота и то по лошия начин - с край на живота) тия приказки колко се грижат за народонаселението са само докато отмине бурята чрез едно-две гласувания в парламента. Тия гласувания са напълно безсмислени. Те заместват работата по същество и уплътняването на нашите данъци с реални мерки.

Очевидно от 2017 г досега не могат да турят 40 табла. Но могат да вдигнат наказанията със 150%. Сработи отлично - вижда се. За този период загиналите по пътищата на България са 5369 човека.

Впрочем, същото е с домашното насилие. Не се ли изградят системи за превенция, в това число обучение на тия клетници полицаите - всички мерки по “завишаване на наказанията” са само мижи да те лажем. И всеки път хващат дикиш. До следващите трупове, които управляващите (без значение кои са) опаковат в черни чували и няколко вдигнати наказания в НК.