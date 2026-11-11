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"Добре ли е": Странното поведение на Филип Киркоров на концерт разтревожи феновете му (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 0:47 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Добре ли е": Странното поведение на Филип Киркоров на концерт разтревожи феновете му (ВИДЕО)

Филип Киркоров едва се държи на крака и пропуска цели куплети от песните си. Това твърдят почитатели на популярния в Русия певец, които са присъствали на негов концерт в Тюмен. Мнозина спекулираха, че той може би е под въздействието на алкохол. По-късно представители на певеца обясниха странното му поведение с това, което нарекоха болест и лошо здраве, но не всеки повярва на това обяснение.

Филип Киркоров е един от най-популярните руски естрадни изпълнители и гордо се нарича „Кралят на руската поп музика“. Киркоров е изключително известен и у нас, като дори е роден във Варна. Дълги години той бе женен за руската певица Алла Пугачова.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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