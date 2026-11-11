"Добре ли е": Странното поведение на Филип Киркоров на концерт разтревожи феновете му (ВИДЕО)

Филип Киркоров едва се държи на крака и пропуска цели куплети от песните си. Това твърдят почитатели на популярния в Русия певец, които са присъствали на негов концерт в Тюмен. Мнозина спекулираха, че той може би е под въздействието на алкохол. По-късно представители на певеца обясниха странното му поведение с това, което нарекоха болест и лошо здраве, но не всеки повярва на това обяснение.
🍷 “Is he drunk?” Putin-supporting singer slammed after concert in Tyumen Outraged Russians took to social media to complain that Filipp Kirkorov could barely stand on his feet and was skipping entire lines of his songs. The singer's representatives later blamed his strange behaviour on what they claimed was illness and poor health. Not everyone bought that explanation, of course. For context, Filipp Kirkorov is one of Russia's most popular entertainers. He proudly calls himself the “King of Russian Pop”.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
Филип Киркоров е един от най-популярните руски естрадни изпълнители и гордо се нарича „Кралят на руската поп музика“. Киркоров е изключително известен и у нас, като дори е роден във Варна. Дълги години той бе женен за руската певица Алла Пугачова.