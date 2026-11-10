Барселона и Бразилия най-накрая си поделиха Рафиня

Барселона и Бразилската футболна конфедерация се споразумяха за план за управление на игровото време на нападателя Рафиня в ноемврийските мачове на националния отбор, съобщава "Globo". Страните възнамеряват да намалят натоварването на 29-годишния футболист, за да избегнат нова контузия. Рафиня получи три мускулни травми, докато играеше за родината си през 2026 г. Най-разочароващата от тях дойде на Мондиал 2026 г., като звездата на успя да помогне на Бразилия за по-добро класиране.

Рафиня се контузи и при последния си мач за Бразилия

Последната контузия на Рафиня дойде през септември по време на приятелски мач срещу Австралия. Нападателят почувства дискомфорт в задната част на дясното бедро и беше заменен на полувремето. Медицински преглед разкри леко мускулно подуване, след което Рафиня беше освободен и се завърна в Барселона. По-рано старши треньорът на каталунците Ханси Флик изрази загриженост за физическото състояние на бразилеца и заяви, че би искал да ограничи игровото си време с националния отбор.

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За Бразилия предстоят две контролни срещи

На 8 ноември Рафиня изигра пълни 90 минути за първи път след контузията си през септември в 12-ия кръг на Ла Лига срещу Атлетико Мадрид. Този сезон Рафиня е взел участие в 14 мача за Барселона във всички турнири, като отбеляза 19 гола и даде 3 асистенции. На 10 ноември нападателят пристигна в лагера на националния отбор на Бразилия в Сингапур. Отборът на Карло Анчелоти ще играе приятелски мачове срещу Япония на 14 ноември и срещу Сингапур на 17 ноември.

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